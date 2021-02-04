أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز اعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ،اختتام الجلسة على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.17% عند 11598 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09 % إلى 2414 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 3440 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 67 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 76، وبقي 32 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..بالم هيلز للتعمير تشترى 3.5 مليون سهم خزينة جديد

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إفصاح شركة بالم هيلز للتعميرعن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 3.5 مليون سهم خزينة لدعم الورقة المتداولة .

وأخطرت بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية فى شهر يناير الماضى بخطة جديدة لشراء 62.3 مليون سهم خزينة بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد لشهر بدأت من 19 يناير الماضى ،وتنتهى 18 فبراير القادم.

ونفذ الشركة أولى عمليات الشراء فى 19 يناير الماضى على نحو 1.2 مليون سهم خزينة ،ثم نفذت عمليات متنوعة، آخرها أمس الأربعاء على عدد 3 مليون سهم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المراد شراؤه 2 % من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ويتم التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهام تنفيذ عمليات الشراء التى ستمول ذاتيا من خلال السيولة المتاحة لدي الشركة.

أخبار البورصة المصرية..إعمار تتعاقد على إنشاء فندقين بمراسى بتكلفة 2.2 مليار جنيه

إعمار مصر للتنمية

كما أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن تعاقدها على مشروعي فندقيين بقرية مراسى بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

ويختص المشروع الأول بإنشاء فندق خمس نجوم بالتعاقد مع شركة حسن علام للإنشاءات وبالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العرب.

ويضم مشروع الفندق المشار إليه 292 غرفة وجناح ، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبا.

أما المشروع الثانى، فيختص بإنشاء فندق أربع نجوم يضم 214 غرفة وجناح بالتعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بتكلفة إجمالية قدرها 975 مليون جنيه.

وتتوقع إعمار مصر للتنمية تشغيل هذه الفنادق فى عام 2023 ،وفقا لإفصاح تفصيلى مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال محمد العبار،مؤسس إعمار مصر، إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز نشاطا السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.