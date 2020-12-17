أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 17-12-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 1.26% ليصل إلى 10884 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85% إلى 2066 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% إلى 3001 نقطة.

A Flourish chart

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 42 سهمًا من إجمالي 181، بينما هبط 105، وبقي 34 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مدينة نصر للإسكان تعترض على سعر بيع شركة تابعة

وشهدت أخبار البورصة المصرية إفصاح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن اعتراضها على سعر العرض المقدم للاستحواذ على شركتها التابعة النصر للأعمال المدنية لا ينتاسب مع مركزها المالى ونتائج أعمالها.

وقالت مدينة نصر للإسكان فى بيان، إنها اتفقت مع شركة النصر للأعمال المدنية على تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السهم.

وتقدمت أودن للاستثمارات المالية الثلاثاء الماضى إلى الرقابة المالية بملف عرض الاستحواذ على غالبية أسهم النصر للأعمال المدنية بمتوسط سعر بلغ 11 جنيهًا للسهم.

وتعترض مدينة نصر للإسكان على العرض باعتبارها المساهم الرئيسى فى الشركة محل الاستحواذ.

وتقول الشركة إن السعر المعروض لا يتناسب مع مركز النصر للأعمال المدنية المالى وأسعار تداولها فى البورصة وكذلك إمكانياتها المادية والمعنوية .

أخبار البورصة المصرية.. دايس للملابس تفصح عن بيع بيت التأمين السعودى 16.2 مليون سهم

شركة دايس للملابس الجاهزة

كما أفصحت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام شركة بيت التأمين المصرى السعودي ببيع 16.2 مليون سهم من حصتها بقيمة اجمالية قدرها 29.1 مليون جنيه تقريبا.

وانخفضت حصة بيت التأمين المصرى السعودى بعد العملية من 10% إلى 6.92% من الأسهم، وفقا لإفصاح مرسل من دايس، للبورصة، اليوم الخميس.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.79 جنيه، ونفذتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة دايس للملابس 106 ملايين جنيه، موزعة على 530 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.2 جنيه للسهم.

أخبار البورصة.. عامر جروب تحصل على موافقة العاصمة لبدء مشروع جديد

كما أعلنت مجموعة عامر جروب القابضة، عن حصولها على موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية للبدء فى مشروع إنشاء مبنى إدارى لصالح شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

وقالت عامر جروب فى إفصاح للبورصة إن شركة الجيزة للتنمية العقارية حصلت على عدم ممانعة من العاصمة الإدارية لابرام عقد إنشاء مبنى إدارى بالحى المالى.

وأفصحت المجموعة فى اكتوبر الماضى عن توقيع شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية عقد تطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة فدان وألف متر مخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

ونوهت عامر جروب آنذاك إلى أن تنفيذ عقد التطوير من عدمه مرهون بموافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

أرابيا انفستمنتس تفصح عن بيع 25 مليون سهم خزينة فى البورصة

كما أفصحت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية بيع لنحو 25 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية في إطار خطة لبيع كمية كبيرة سبق شرائها من قبل.

وأعلنت أرابيا انفستمنتس فى 3 مارس الماضى عن خطة لشراء 134.9 مليون سهم خزينة فى إطار دعم سعر السهم فى البورصة فى مواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن إجمالى ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى 4 يونيو الماضى بلغ 67.5 مليون سهم تمثل 5% من أسهم الشركة.