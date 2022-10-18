أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.25 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند 10163نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.85%، ليسجل 2214 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.58% عند 3156 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.25 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 79 من إجمالي 202 متداولة، بينما هبط 48، وبقي 75 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم تحصل على قرض حسن من كوريا الشمالية بقيمة 81.7 مليون يورو

نجيب ساويرس

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة الموافقة على شروط قرض حسن مقدَّم من شركتها التابعة في كوريا الشمالية ”شيو تكنولوجي” بقيمة 81.7 مليون يورور تقريبًا.

وقالت أوراسكوم للاستثمار، في إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إن هذا المبلغ سيجري تحويله والاحتفاظ به في حساب الشركة بدولة كوريا الجمهورية الشعبية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.

وفوَّض مجلس الإدارة، المنعقد 17 أكتوبر الحالي، مروان حسن رئيس القطاع المالي بالشركة في توقيع مستندات القرض واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

يشار إلى أن الموافقة على القرض تمت بتصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلّين وحدهم، وفقًا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية.

وتواجه أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، أزمة فى تحويل الأرباح المحققة من نشاطها بمجالات الاتصالات بكوريا الشمالية منذ عام 2019 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا.

أخبار البورصة المصرية.. عبور لاند تقفز بمبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه في 9 أشهر

عبور لاند

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه، خلال تسعة الأشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بمبيعات قدرها 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج عبور لاند المجمَّعة المرسَلة الثلاثاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المُشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما كشفت القوائم المالية ارتفاع صافي الربح المجمع إلى 326.6 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 255.1 مليون جنيه تقريبًا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفع نصيب السهم (الأساسي والمخفض) من الأرباح المجمّعة إلى 0.70 جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 0.58 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، ولم تُظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادت.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 1.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي، مقارنة بمبيعات قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.