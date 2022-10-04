أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.46% عند 9923 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.64% ليسجل 2229 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.66% عند مستوى 3167 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 102 سهم من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 21، وبقي 71 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بي إنفستمنتس تبيع حصتها في جيزة للأنظمة مقابل 119 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة بي إنفستمنتس القابضة تنفيذ عملية بيع حصتها في شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سعودية) مقابل 119 مليون دولار، تأكيدًا لما نشرته “المال”.

وقالت بي إنفستمنتس، في إفصاح مرسل للبورصة، إن عملية البيع تمّت على حصتها غير المباشرة في “جيزة للأنظمة”، والبالغة 44.7% تملكها شركة إينرجيا تكنولوجيز التابعة.

وتتضمن شروط الصفقة إيداع 10% من قيمة الأسهم المبيعة فى حساب بنكي مشروط غير قابل للتصرف، لحين مراجعة رصيد رأس المال العامل وصافي النقدية لشركة جيزة للأنظمة خلال 45 يومًا من تاريخ التنفيذ.

يشار إلى أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات هي إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC)؛ أكبر شركة اتصالات فى المملكة العربية السعودية.

ونشرت المال، فى عددها الصادر الثلاثاء (4 أكتوبر 2022)، تفاصيل صفقة استحوذ (STC) على 89.5% من أسهم “جيزة للأنظمة”، مقابل 2.2 مليار جنيه تشمل حصة بي إنفستمنتس القابضة.

أخبار البورصة.. بي إنفستمنتس تدرس توزيع 119 مليون دولار على المساهمين ضمن خيارات أخرى

شركات الاستشارات المالية

كما أعلنت بي إنفستمنتس القابضة، فى بيان منفصل، دراستها عدة خيارات للتصرف في حصيلة بيع حصتها في شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) البالغة 119 مليون دولار، من بينها توزيعها كأرباح على المساهمين.

وقالت بي إنفستمنتس القابضة إن مجلس الإدارة لم ينعقد بعدُ لتحديد كيفية استغلال هذا المبلغ، أو اقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين.

واعتمدت بي إنفستمنتس القابضة، فى وقت سابق، دراسة مستشار مالي مستقل قيم أسهم جيزة للأنظمة (سيستمز) بنحو 1.8 مليار جنيه، فى إطار عرض الشراء السعودي المُشار إليه.

ووقّعت بي إنفستمنتس، فى 5 يونيو الماضى، اتفاقية بيع نهائية لحصتها البالغة 44.7% فى شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات.

أخبار البورصة.. صفقة اندماج المصريين للإسكان مع 5 شركات تحظى بموافقة المساهمين

كذلك أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير و5 شركات عقارية شقيقة حصولهم على موافقة المساهمين بالجمعيات العمومية لكل شركة؛ للمضي قدمًا في إجراءات صفقة الاندماج الكبرى بينهم.

وشرعت المصريين للإسكان والتعمير، منذ 6 سبتمبر الماضى، فى إجراءات صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة؛ أبرزها أودن للاستثمار والتنمية.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية (8 سبتمبر الماضى)، موافقتها على الشروع فى إجراءات صفقة الاندماج بين الشركات الست، على أن يُعرَض الأمر على الجمعيات العمومية للشركات لإقراره.

ودعت الشركات الست لانعقاد عمومياتها فى أيام مختلفة (2- 3- 4) أكتوبر الحالي؛ لإقرار الصفقة والمضي قدمًا فى إجراءات تنفيذها، وأرسلت الشركات الست إفصاحات منفصلة للبورصة المصرية، الثلاثاء، تفيد بالموافقة الإجماعية من المساهمين.

وتضم عملية الاندماج أربع شركات أخرى هي: “أودن للاستثمار والتسويق العقارى، وإميرالد للاستثمار العقاري، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات”.

ومن المقرر أن تجرى عملية الاندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة)، والشركات الخمس الأخرى (المدمجة)، على أساس القيمة الدفترية للأسهم، وفقًا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.