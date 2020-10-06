أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-10-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء صاعد لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 7.4 مليار جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.26% ليصل إلى 11146 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.56% إلى 1992 نقاط، وارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.65% إلى 2902 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 117 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 36، وبقي 35 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف إلى 628.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 620.8 مليار جنيه بجلسة الأحد.

أخبار البورصة المصرية.. السويس للأسمنت تدرس القيمة العادلة للاستحواذ على بورتلاند طره

السويس-للأسمنت

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السويس للأسمنت عن تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم شركة بورتلاند طره المصرية تمهيدا للاستحواذ عليها وشطبها من البورصة.

وقالت السويس للأسمنت إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 6 أكتوبر الحالى على تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بهذه المهمة.

وأضافت الشركة أنها ستعرض نتائج التقرير على المساهمين قبل انتهاء فترة سريان عرض الاستحواذ بخمسة أيام عمل.

وتقوم جرانت ثورنتون فى نفس التوقيت بدراسة القيمة العادلة لسهم السويس للأسمنت تمهيدا لصفقة استحواذ موازية من قبل شركة هايدبرج الألمانية.

وتقدمت السويس للأسمنت فى (29 سبتمبر الماضى) بعرض استحواذ كامل على شركة أسمنت بورتلاند طره بمتوسط سعر 7.18 جنيه للسهم تمهيدا لشطبها من جداول القيد فى البورصة.

أخبار البورصة المصرية.. الحديد والصلب تناقش فصل نشاط المناجم والمحاجر

كما شهدت الجلسة إعلان شركة الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- عن دراسة فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

وقالت الحديد والصلب فى إفصاح إن عمومية الشركة ستناقش هذا الموضوع بجلسة 12 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يناقش المساهمون فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة يمتلكها نفس المساهمين الحاليين للشركة.

ويشمل المقترح حصول كل حامل سهم على سهم مجانى، على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51%) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% ، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.

أخبار البورصة.. مساهم يبيع حصته في الرواد للسياحة بقيمة 15.8 مليون جنيه

كما أعلنت شركة الرواد للسياحة عن قيام المساهم علي محمود عبد اللطيف محمود، ببيع آخر ما تبقى من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 15.87 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الرواد للسياحة فى إفصاح إن المساهم المذكور باع 927.6 ألف سهم، تُمثل 4.72% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.11 جنيه، ونفذتها ثلاث شركات للوساطة فى الأوراق المالية.

وتشمل الشركات المنفذة، هيرميس للوساطة، وكايرو كابيتال سيكيورتز، ومباشر لتداول الأوراق المالية.

البورصة تصدر حزمة إجراءات لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة المصرية

كما شهدت الجلسة إعلان مجلس إدارة البورصة المصرية عن حزمة إجراءات لإصلاح وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت الإجراءات شطب عدد من الرعاة والموافقة وإضافة رعاة جدد، وكذلك تعديل في قواعد الإدراج بالأنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات بالتقدم بطلب إعفائها من التعاقد مع راعٍ بعد عام بشرط استيفائها المهام المطلوبة من الراعي.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه شطب نحو 10 رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم خطط التوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل.

كما وافق على اعتماد شركتين بسجل الرعاة هما “اليت” و”كنوز”، كخطوة تتضمن مراجعة شاملة لسجل الرعاة وفق ضوابط وإجراءات معروفة وفعالة لضمان جودة أدائهم خلال العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية أو المستهدف إدراجها.