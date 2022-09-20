أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها ،وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.59% عند 10010 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.96%، ليسجل 2198 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.02% مسجلًا 3140 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء ، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 88 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 42، وبقي 60 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..تواصل ترفع سعر الاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» إلى 49 جنيها للسهم

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة تواصل هولدنجزرفع سعر الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 49 جنيها للسهم وسط منافسة شرسة مع الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

وتقدم تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، بطلب تعديل سعر شراء الإسكندرية للخدمات الطبية إلى هيئة الرقابة المالية وجار دراسته، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتقدمت التحالف بسعر سابق للاستحواذ بلغ 47.67 جنيه للسهم، ويزيد السعر الجديد عنه بقيمة 1.4 جنيه،كما يزيد عن عرض الشركة الإماراتية المنافسة بقيمة 0.38 جنيه تقريبا.

وتلقت هيئة الرقابة المالية أمس الإثنين طلبا من شركة الإمارات القابضة المنافسة لزيادة سعر عرضها للاستحواذ شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه للسهم.

وطالبت الرقابية المالية شركة الإمارات القابضة (شركة شخص واحد ذ.م.م ) باستيفاء جميع المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبي فى مصر، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن عرض الشراء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة .

أخبار البورصة المصرية..إم بي للهندسة تحصل على رخصة تشغيل محطات السيارات الكهربائية

كما أعلنت شركة إم بي للهندسة حصولها على رخصة تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقالت إم بي للهندسة فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن هذه الرخصة منحت لشركتها التابعة شاحن لحلول المركبات الكهربائية المؤسسة لهذا الغرض حديثا.

ونوهت الشركة بإخطارها بالحصول على هذه الرخصة بتاريخ 19 سبتمبر وفق كتاب دوري صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء رقم (5) لسنة 2022.

وتقدمت شركة شاحن في مارس الماضى بطلب للحصول على رخصة تشغيل محطات شحن سيارات كهربائية فى مصر، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريح 2 مارس 2022.

واستوفت الشركة المتطلبات التنظيمية التى وضعتها وزارة الكهرباء للشركات الراغبة فى دخول المجال (من بينها ألا يقلّ رأس المال المصدر للشركة عن 10 ملايين جنيه).

أخبار البورصة..صندوق بجزيرة موريشيوس يرفع حصته فى أوراسكوم كونستراكشون إلى 16.16%

كذلك أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ارتفاع حصة صندوق الاستثمار الأجنبى “Africa Alpha” المؤسَّس فى جزيرة موريشيوس، إلى 16.16% من أسهمها بعد تنفيذ عمليتي شراء خلال شهر سبتمبر الجارى.

وأظهر إفصاح مرسل من أوراسكوم كونستراكشون، قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund برفع حصته من 15.13% إلى 16.13% بتاريخ 15 سبتمبر الجارى.

كما نفذ الصندوق فى 18 سبتمبر عملية شراء لنحو 35 ألف سهم بمتوسط سعر 64.33 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه تقريبا، لترتفع حصته من 16.13% إلى 16.16%.

ورفع الصندوق حصته فى الشركة مطلع الشهر الماضى (أغسطس 2022) إلى 15.13% بعد تنفيذ عملية شراء 760 ألف سهم بمتوسط سعر 58.5 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما رفع الصندوق حصته مرتين خلال الشهر الأسبق ، الأولى فى 27 يوليو من 13.28% إلى 14.27%، والثانية فى اليوم التالى (28 يوليو) إلى 14.48% بعد شراء 245.3 ألف سهم، بمتوسط سعر 57.99 جنيه للسهم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة ساعتها.