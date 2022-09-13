أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.35% عند 10397 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.55%، ليسجل 2302 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.29% مسجلًا 3289 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 75، وبقي 67 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..إيديتا تقتنص خط إنتاج من شركة متوقفة بقيمة 20 مليون جنيه

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على إنهاء ترتيبات عملية اقتناص خط إنتاج كيك من إحدى الشركات المتوقفة عن العمل خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه.

وقالت إيديتا فى إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إنها دخلت المراحل النهائية فى مفاوضات عملية الاستحواذ وجار العمل على استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

وتتوقع الشركة أن يساهم هذا الخط فى زيادة القدرة الإنتاجية لقطاع الكيك الذى يتسم بارتفاع الطاقة التشغيلية فى الوقت الحالى ، بما يتوقع تعزيز عملية نمو القطاع خلال الفترة القادمة.

وتأتي عملية الاستحواذ فى إطار خطة توسعات معتمدة من الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها فى الأسواق المحلية والإقليمية لاسيما قطاع الكيك صاحب المساهمة الأكبر فى إيرادات الشركة.

وأعلنت إيديتا فى 14 أغسطس الماضى بدء تشغيل خط الإنتاج الثامن للمخبوزات بمصنع E07 بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون جنيه تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم تعيد توزيع 51.8% من الأسهم على ثلاثة من عائلة ساويرس

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)- أحد أكبر شركات البنية التحتية العاملة فى مصر- إعادة توزيع 51.85% من أسهمها على ورثة رجل الأعمال الراحل أنسي ساويريس بعد تقسيم تركته بين أبنائه.

وأظهر إفصاح ملكية حديث مرسل من أوراسكوم كونستراكشون إلى البورصة (13 سبتمبر)،ارتفاع حصة شقيقين مساهمين من أبناء الراحل (ناصف-سميح)، ودخول شقيق ثالث لم يكن موجودا من قبل (نجيب ساويرس).

وكشف الإفصاح ارتفاع حصة ناصف ساويرس إلى 34.4% من إجمالى الأسهم بعد حصوله على نصيب من تركة والده بلغ 5.52%، كما ارتفعت حصة أخيه سميح ساويرس إلى 11.8% بعد حصوله على نصيب أصغر (1.84%) من تركة كبير العائلة المؤسس (توفي فى 29 يونيو 2021).

بينما حصل نجيب ساويرس على 5.52% من تركة الراحل لينضم إلى هيكل المساهمين فى الشركة كعضو جديد لم يكن متواجدا بينهم من قبل.

ولم يتضمن الإفصاح المعايير التى جرت على أساسها عملية توزيع التركة وما إذا كانت هناك عمليات تسوية أخرى بينهما ،إذ يظهر شقيقين متساويين فى القسمة بنصيب 5.52% ،بينما يظهر آخر بنصيب أقل (1.84%).

وبلغت حصة أنسي ساويرس فى أوراسكوم كونستراكشون قبل وفاته حوالى 12.87% بما يعادل 15.02 مليون سهم تقريبا، وجرت عملية نقل الملكية إلى كيانات تابعة لأبنائه الثلاثة فى سبتمبر 2021،وفقا لإفصاحات سابقة.

أخبار البورصة..أسيك تفوز بتحكيم دولي ضد مصر بني سويف للأسمنت بقيمة 380 مليون جنيه

مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى

كذلك أعلنت شركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بتحكيم دولي ضد مصر بني سويف للأسمنت تبلغ مستحقاتها 380 مليون جنيه تقريبا.

وقالت العربية السويسرية للهندسة فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن هذا الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجار إبلاغ الأطراف بها بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

وينص الحكم على إلزام مصر بني سويف للأسمنت بسداد مبلغ 396.4 مليون جنيه إلى العربية السويسرية إضافة إلى دفع مبلغ آخر قدره 554.3 ألف دولار .

وتعكف مصر بني سويف للأسمنت على دراسة الحكم وحيثياته للنظر فى اتخاذ ما يلزم بشأنه للطعن عليه أو إبطاله بالوسائل القانونية المتبعة فى هذا الشأن ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة.

أعلنت القلعة للاستشارات المالية فى 24 فبراير 2021، رفع شركتها التابعة العربية السويسرية – أسيك دعوى تحكيم دولى ضد مصر بنى سويف للأسمنت بسبب فسخ تعاقد التشغيل والصيانة الموقع بينهما.

وقالت القلعة المساهم الرئيسى فى أسيك، إن هذه الدعوى قيدت بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى برقم 1469 لسنة 2021. وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.