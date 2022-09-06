أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.49% عند 10329 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.93%، ليسجل 2276 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.77% مسجلًا 3260 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 28، وبقي 54 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. باكين تكلف إيليت للاستشارات المالية بدراسة قيمة السهم العادلة

وشهدت أخبار البورصة إعلان باكين للبويات والصناعات الكيماوية، اختيارها شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام لدراسة القيمة العادلة للسهم، في إطار عروض الاستحواذ المقدَّمة عليها.

وقالت باكين للبويات، فى إفصاح مرسل، الثلاثاء، إن اختيارها لشركة إيليت للاستشارات المالية جاء بعد فصح ودراسة عدة عروض مقدمة من مستشارين ماليين مقيدين بجداول الرقابة المالية.

واستقرّ مجلس إدارة الشركة، في جلسته المنعقدة (5 سبتمبر)، على اختيار إيليت، كما تم اختيار مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانون لصفقات الاستحواذ المعروضة والمحتملة على أسهم الشركة.

وقالت الشركة إن عملية اختيار مكتب الشلقانى جرَت بعد فصح ودراسة عدة عروض فنية ومالية مقدَّمة من مكاتب محاماة واستشارات قانونية متعددة.

وقررت باكين، فى وقت سابق (24 أغسطس الماضى)، تكليف بنك الاستثمار ”الأهلى فاروس” للمفاضلة بين عروض الاستحواذ المقدَّمة عليها حاليًّا أو المحتمَل تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن تكليف الأهلي فاروس يتضمن القيام بعملية مفاوضات لتحسين العروض والوصول بها إلى أعلى سعر يضمن جميع حقوق المساهمين.

أخبار البورصة المصرية.. المصريين للإسكان تطلق أكبر عملية اندماج مع 5 شركات شقيقة

كما أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير أكبر عملية اندماج فى البورصة المصرية مع خمس شركات شقيقة، أبرزهم أودن للاستثمار والتنمية.

ووافق مجلس إدارة المصريين للإسكان والتعمير، بجلسته المنعقدة 5 سبتمبر، على عملية الاندماج الكبرى مع خمس شركات تضم إلى جانب أودن للاستثمار والتنمية، كلًّا من أودن للاستثمار والتسويق العقارى، إميرالد للاستثمار العقارى، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن عملية الاندماج ستجري بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقًا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.

واعتمد مجلس الإدارة تقريرًا صادرًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الحالي) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الاندماج المُشار إليه،

ومن المقرر عرض الموضوع برمته على الجمعية العامة للمساهمين في الشركات الست في أقرب انعقاد مقبل.

وتضم عملية الاندماج المشار إليه أربع شركات مدرجة فى البورصة المصرية هي: المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أودن للاستثمار والتنمية.

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما: أودن للاستثمار والتسويق العقاري، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، أودن للاستثمار والتسويق العقاري.

أخبار البورصة.. مستشار مالي يقيّم سهم دومتي أعلى من عرض الاستحواذ بنسبة 38%

شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»

كذلك أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، تلقّيها تقرير قيمة عادلة للسهم يزيد بنسبة 38% عن عرض الاستحواذ المقدَّم على أسهمها من تحالف شركة «Expedition Investment».

وأظهر التقرير المُعَدّ من مكتب BOD كيز للاستشارات المالية تقدير سهم دومتي بنحو 6.9 جنيه بزيادة 1.9 جنيه عن العرض المقدَّم للاستحواذ عليها بنسبة 38% تقريبًا (راجعت الرقابة المالية التقرير).

واطلع مجلس إدارة الشركة على التقرير، بجلسة 6 سبتمبر الحالي، وانتهى رأي الأعضاء المستقلين إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها دراسة القيمة العادلة للسهم مع دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي لتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

وقرر مجلس إدارة دومتي، فى 17 أغسطس الماضى، تكليف مكتب BOD كيز للاستشارات المالية بإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم، التزامًا بإجراءات الرقابة المالية المعمول بها فى صفقات الاستحواذ داخل سوق المال. (أرجأ المجلس إبداء رأيه في العرض لحين صدور القيمة العادلة).

وقالت الشركة إن اختيار مكتب BOD كيز للاستشارات المالية يعود إلى خبرته الطويلة فى هذا المجال وعدم ارتباطه بأية أطراف ذات صلة بالتحالف المقدِّم لعرض الاستحواذ.

وتقدم تحالف مستثمرين بشركة «Expedition Investment» بعرض شراء 34% من أسهم دومتي، وقرر فتح باب التسجيل أمام حمَلة الأسهم لمدة عشرين يوم عمل، بعد أن حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.