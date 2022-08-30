أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 1.73مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.1% عند 10132 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.32%، ليسجل 2216 نقاط، وكذلك الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.34% مسجلًا 3174 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.73 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 79 سهمًا من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 51، وبقي 70 دون تغير.

ويتوقع خبراء البورصة المصرية أن تسيطر عمليات المتاجرة على التداولات، وسط جني أرباح جزئي محتمل، مع وصول “EGX30” إلى مستويات 10400 نقطة؛ بدعم الإغلاقات السابقة.

أخبار البورصة المصرية .. تواصل السعودية تحدد 20 يومًا أمام حملة أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية

الإسكندرية للخدمات الطبية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية السعودية عن تحديد فترة سريان عرض شراء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بعشرين يوم عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية.

وأظهرت نشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال” بعدد 30 أغسطس بدء فترة سريان العرض اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر القادم.

وحصل تحالف تواصل هولدنجز أمس الإثنين على موافقة الرقابة المالية بخصوص تعديل سعر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم .

وقالت تواصل هولدنجز فى إفصاح مرسل للبورصة ، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم .

واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج -لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيه بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم.

ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.

أخبار البورصة المصرية..القابضة للتشييد تستحوذ على حصة في «زهراء المعادي» بقيمة 344 مليون جنيه

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير استحواذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير على حصة أسهم إضافية (38 مليون سهم) بقيمة 344 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن زهراء المعادي للتعمير على شاشة التداول ارتفاع نسبة مساهمة القابضة للتشييد والتعمير بعد العملية من 8.33% إلى 22.72 %

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.05 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط القابضة للتشييد بشركة أخرى مساهمة بنسبة 10.08% (النصر للإسكان والتعمير).

وأعلنت إدارة البورصة المصرية صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 38 مليون سهم من أسهم زهراء المعادى بقيمة إجمالية 343.9 مليون جنيه تقريبا (لم يفصح عن أطراف الصفقة صباحا).

وأظهر إفصاح مكمل مرسل للبورصة بالتوازى أن الطرف البائع لتلك الحصة هى شركة المعادي للتنمية والتعمير (أكبر المساهمين قبل العملية) عبر نفس شركة السمسرة المنفذة للعملية السابقة بنفس السعر.

وانخفضت حصة المعادي للتنمية والتعمير بعد العملية من 36.95% إلى 22.55% لتصبح ثانى أكبر المساهمين بعد القابضة للتشييد التى صارت المساهم الأكبر بنسبة مباشرة 22.72%.

كما أظهر الإفصاح أن شركة المعادي للتنمية والتعمير أصبحت جزءا من المجموعة المرتبطة بالقابضة للتشييد والتى تضم شركة النصر للإسكان والتعمير.

أخبار البورصة..مصر لتأمينات الحياة تبيع جزءا من حصتها فى الشمس للإسكان والتعمير

مصر لتأمينات الحياة

كذلك أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع مصر لتأمينات الحياة 1.8 مليون سهم من حصتها فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 15.2 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن الشمس للإسكان والتعمير على شاشة التداول انخفاض نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة بعد العملية من 12.8% إلى 11.9% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.05 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة الرواد لتداول الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط مصر لتأمينات الحياة بشركة مساهمة أخرى تستحوذ على 18.72% من الأسهم (مصر للتأمين).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى266.8 مليون جنيه موزعا على 266.8 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين القابضة للتشييد والتعمير (أكبر المساهمين) بنسبة 44.5 %، كما تستحوذ مصر للتأمين على 18.7%.

بينما تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 11.9 % (بعد الصفقة) ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 17 يوليو الماضى.