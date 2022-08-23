أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب ، بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.06% عند 10137 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.26%، ليسجل 2188 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.56% مسجلًا 3130 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 34 سهمًا من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 113، وبقي 53 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي إليكتريك تقفز بإيراداتها إلى 39 مليار جنيه في 6 أشهر

أحمد السويدي

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع 26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وكشفت قوائم السويدي إليكتريك المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 33.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع 22.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 2 مليار جنيه تقريبا خلال النصف، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 55.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

أخبار البورصة المصرية.. أبو قير للأسمدة تضاعف نصيب السهم من الأرباح بنسبة 157% في عام

شركة أبو قير للأسمدة

أظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تسجيل أرباح قياسية، وتضاعف نصيب السهم من الأرباح بنسبة 157.5% خلال العام المالي المنتهي يونيو 2022.

وكشفت قوائم أبو قير للأسمدة المرسلة للبورصة الثلاثاء، تضاعف نصيب السهم الأساسي من الأرباح بمعدل مرة ونصف تقريبا ليسجل 6 جنيهات بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنصيب بلغ 2.33 جنيه للسهم خلال العام المالي السابق.

وأظهرت النتائج تضاعف صافي أرباح الشركة بشكل قياسى إلى 9 مليارات جنيه تقريبا خلال العام المالي المشار إليه، مقارنة مع صافى أرباح بلغ 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

كما تضاعفت مبيعات الشركة إلى 16.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022، مقارنة بمبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق

كذلك ارتفعت تكاليف المبيعات إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام،مقارنة بتكاليف بلغت 4.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2020-2021.

أخبار البورصة.. صندوق استثمار أيرلندي يبيع حصة في ليسيكو مصر بقيمة 16.7 مليون جنيه

أعلنت شركة ليسيكو مصر المتخصصة في صناعة الأدوات الصحية، عن قيام صندوق استثمار أيرلندي ” Coronation Africa Frontiers Fund Universal ” ببيع جزء من حصته في الشركة بقيمة 16.7 مليون جنيه تقريبا.

وأشارت ليسيكو مصر في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إلى انخفاض نسبة مساهمة صندوق ” Coronation Africa ” بعد تلك العملية من 5.05% إلى 2.57% من إجمالي الأسهم.

وجرت صفقة البيع على نحو 1.89 مليون سهم من حصة الصندوق بمتوسط سعر 8.44 جنيه للسهم عبر المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

وتشير البيانات، المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إلى أنه صندوق مؤسس فى أيرلندا، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أي قيود زمنية، على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار بشكل أساسي فى الشركات الأفريقية أو الشركات المؤسسة فى قارات أخرى وتعتمد فى مصادر عوائدها الأساسية على أنشطة فى أفريقيا .