أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء ، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.72% عند 9843 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.92%، ليسجل 2149 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.53% مسجلا 3064 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 63 سهما من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 81 وبقي 45 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. الرقابة تقر عرض شراء 34% من «دومتي» بقيمة 481 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، موافقة الرقابة المالية على نشر عرض الاستحواذ المقدم من تحالف مستثمرى شركة «Expedition Investment» لشراء 34% من الأسهم بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية الثلاثاء، إن موافقتها على نشر عرض شراء دومتي للصناعات الغذائية لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة التحالف المتقدم بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (16 أغسطس)، على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وتتولى شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تحقق فى بيان مزور يزعم تلقيها عرض استحواذ من شركة إماراتية

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كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتزوير بيان متداول يزعم تلقيها عرض استحواذ من شركة مبادلة للرعاية الصحية الإماراتية.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من سبيد ميديكال للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص بيان متداول منسوب إليها يشير إلى تقدم شركة مبادلة للرعاية الصحية بعرض استحواذ على أسهمها.

وقال الإفصاح المنشور على شاشة التداول (الثلاثاء)، إن هذا البيان المنسوب إليها مزور شكلا وموضوعا وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بذلك التزوير، كما أكد الإفصاح عدم تلقيها أى خطابات رسمية من شركة مبادلة.

تأسست شركة مبادلة للرعاية الصحية يناير 2021 ،لتشغيل وإدارة 6 محافظ من المرافق الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبى .

وأفصحت سبيد ميديكال منذ أيام عن موافقة مجلس إدارتها على طرح مستشفى العبور التابعة للبيع مع اختيار مستشار مالى لتقدير القيمة العادلة للسهم.

أخبار البورصة… إيديتا تقفز بمبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه في 6 أشهر

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كذلك أفصحت شركة إيديتا للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 2.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إيديتا المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع صافي الربح إلى 375 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 197.7 مليون جنيه بنسبة نمو 89% تقريبا.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 2 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021.

وفسرت الشركة فى بيان منفصل نمو إيرادتها وأرباحها خلال النصف الأول إلى ارتفاع مبيعات الربع الثانى منفردا بنسبة 36.7% على الرغم من الطبيعة الموسمية للربع الثانى حيث تتراجع معدلات المبيعات فى الغالب.

كما ارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 101.5 مليون جنيه خلال الربع الثانى، بنسبة نمو 6.5 % عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021 (ساهمت بنسبة 6.5% من إجمالى الإيرادات مقابل 0.5% عن الفترة المقارنة).

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض ) من الأرباح إلى 0.52 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.27 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.