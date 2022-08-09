أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.78% عند 9968 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.64%، ليسجل 1998 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.69% مسجلًا 2917 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.44 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 38 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 102، وبقي 51 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. شيميرا الإماراتية تكلف داليا خورشيد برئاسة بلتون القابضة

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية تعيين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة، بعد نجاحها فى إتمام الاستحواذ على 55.9% من أسهمها.

وقالت شيميرا للاستثمار، في بيانٍ حصلت “المال” على نسخة منه، إن تعيين داليا خورشيد في هذا المنصب لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

وقال سيد بصر شُعيب، رئيس مجلس إدارة شيميرا، إن خطوة الاستحواذ على بلتون تتمشى بشكل مباشر مع رؤية وإستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل،

مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة، خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو “بلتون” وتعزيز ربحيتها.

وأكد شعيب ثقته في أن تكليف داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيسهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها عبّرت داليا خورشيد عن اعتزازها بتولي قيادة خطة التحول الإستراتيجي لشركة بلتون، معربة عن ثقتها في إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية.

أخبار البورصة المصرية.. أبو ظبي الإسلامي ينجح في تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بنسبة 344.3%

«أبوظبي الإسلامي» يزيد رأسمال شركة التمويل الاستهلاكي لـ30 مليون جنيه

كما أعلنت مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسماله المصدر إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 344.3% في المرحلة الثانية المنتهية بتاريخ 7 أغسطس الحالي.

وأظهرت نتيجة المرحلة الثانية من الاكتتاب تغطيته بعدد 28 مليون سهم تقريبًا، بمعدل ثلاث مرات ونصف الأسهم المطلوب تغطيتها والبالغ عددها 8.1 مليون سهم، وفقًا لإفصاح أبو ظبي الإسلامى، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نتيجة اكتتاب المرحلة الأولى تغطيته بنسبة 95.9%، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبًا دون تغطية.

وقال المصرف آنذاك إنه سيفتح مرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم غير المغطّاة فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعلن موعد هذه المرحلة في وقت لاحق (حددت من 1-7 أغسطس).

وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي، مطلع يونيو الماضي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسماله المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر قدامى المساهمين.

أخبار البورصة.. جي آي جي للتأمين تتقدم بعرض استحواذ على فرع شركة أمريكية بقيمة 197 مليون جنيه

كما أعلنت هيئة الرقابة المالية تقدم شركة جى اى جى للتأمين -مصر بعرض استحواذ شامل على فرع شركة أمريكية عاملة في مجال التأمين المصري بقيمة إجمالية قدرها 197 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الرقابة المالية، في إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية الثلاثاء، إن هذا العرض مقدم للاستحواذ على شركة إيه آى جى إيجيبت للتأمين ش.م.م.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 100% من الأسهم (1.2 مليون سهم) كحد أعلى، أو 75% كحد أدنى بمتوسط سعر 164.14 جنيه للسهم تقريبًا، وجارٍ دراسته من قِبل الهيئة.

يشار إلى أن الشركتين (المستحوذة والمستحوذ عليها) غير مدرجتين بالبورصة المصرية. وتعتبر جى اى جى للتأمين- مصر- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وهى عضو بالاتحاد المصري للتأمين.

وبدأت هذه الشركة نشاطها فى سوق التأمين المصري منذ يوليو 1994، برأسمال مصرى عربى مشترك (يبلغ حاليًّا 315 مليون جنيه)، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين مجموعة الخليج للتأمين (GIC)- الكويت، بنسبة 99%.

بينما يستحوذ على النسبة الصغيرة المتبقية كل من بنك قناة السويس بنسبة ( 0.85%)، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين بنسبة (0.14%)، وفقًا للبيانات المتاحة عن هيكل الملكية على موقع الشركة الإلكتروني.

أما شركة إيه آى جي إيجيبت للتأمين فيبلغ رأسمالها المصدر حوالى 60 مليون جنيه، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أيه آي جي الأمريكية المتخصصة فى مجال التأمين عالميًّا.