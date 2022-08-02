أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب بحجم تداولات بلغت 997 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.2% عند 9442 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.83%، ليسجل 1852 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.97% مسجلًا 2725 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 997.6 مليون جنيه تقريبًا، اتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 24 وبقي 82 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم كونستراكشون تؤكد استحواذ مصر على 70% من أعمالها

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت “أوراسكوم كونستراكشون” عقود مشروعات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

واستحوذت مصر على 70% من قيمة هذه العقود ،حيث جرى توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة إنشاء وتشغيل القطار فائق السرعة بمصر بالتحالف مع شركة سيمنز الألمانية (بلغ نصيبها فى المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 29 مايو 2022).

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع المذكور وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى وقطاع مراكز البيانات وفقا للإفصاح.

وارتفعت قيمة العقود المضافة خلال النصف الأول إلى 2.4 مليار دولار بزيادة 55% عن الفترة المقارنة من 2021، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.4 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى.

أخبار البورصة المصرية..المنصورة للدواجن تتلقى عرضا لشراء حصتها في «كوكو» بقيمة 10 ملايين جنيه

الدواجن

كما أعلنت شركة المنصورة للدواجن تلقيها عرضا لشراء كامل حصتها في الصفوة للدواجن «كوكو» بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت المنصورة للدواجن فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا العرض جرى تقديمه من المساهم أحمد جمعة الدسوقى عطية ويستهدف شراء كامل الحصة البالغة 756 ألف سهم .

ويبلغ متوسط السعر المقدم في العرض حوالي 13.23 جنيه بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين جنيه بقليل، ومن المقرر تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة كوكو فى إطار العرض المقدم.

ونوهت الشركة بأن المساهم أحمد جمعة، أرفق بالطلب شيك مالى للجدية بقيمة مليون جنيه من حسابه ببنك مصر، وجار العرض على مجلس الإدارة فى أقرب انعقاد قادم.

كما تعهد المساهم فى كتابه المرسل إلى الشركة مطلع أغسطس بسداد قيمة الأسهم عند نقل ملكيتها فى حالة الموافقة على العرض .

وتستحوذ المنصورة للدواجن على 24% من أسهم كوكو منذ 12 عاما تقريبا،ودخلت الشركتين فى نزاع منذ فترة بسبب عدم تعاون الأخيرة فى إعداد القوائم المالية لعام 2020.

واستعرض مجلس إدارة الشركة تطورات الأزمة مع شركة الصفوة للدواجن كوكو في اجتماع بتاريخ 15 ديسمبر الماضى ،وقرر تكليف إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التى تضمن حفظ حقوقها فى شركة كوكو.

أخبار البورصة..المنتجعات السياحية ترفع دعوتين ضد مساهمين مدينين بمبلغ 14.2 مليون دولار

المصرية للمنتجعات

كذلك أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية رفع دعوتين قضائتين أمام محكمة شمال القاهرة ضد مساهمين اثنين من المدينين للشركة لإلزامهم بدفع مبلغ 14.2 مليون دولار مستحق عليهما لصالح الشركة.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل الثلاثاء، إن هاتين الدعوتين جرى تأجليهما لجلسة 3 سبتمبر القادم لتقديم المستندات وسيجرى الإفصاح عن تطوراتهما فى حينه.

ونوهت الشركة إلى أن رفعها لهذه الدعاوى يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين. (لم يتضمن الإفصاح اسم المساهمين أو تفاصيل أكثر حول الدعاوى ).

وأفصحت الشركة فى 12 يونيو الماضى عن حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.

وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.