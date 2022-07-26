أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تخطّت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.22% عند 9350 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.16% ليسجل 1845 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.2% مسجلًا 2704 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.12 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 98 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 40، وبقي 52 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية… أوراسكوم القابضة تبيع كامل حصتها في بلتون بقيمة 384.7 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة أوراسكوم المالية القابضة أمرًا ببيع كامل حصتها البالغة 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه وفقًا لحسابات المال.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى بيان مختصر إن هذا الأمر جرى تسجيله بالبورصة المصرية فى ختام جلسة الثلاثاء، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة المنعقد بالأمس (25 يوليو).

وأبدى مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، موافقته على بيع كامل الحصة أو بعضها إلى شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى بيان مختصر إن هذا الأمر جرى تسجيله بالبورصة المصرية فى ختام جلسة الثلاثاء، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة المنعقد بالأمس (25 يوليو).

وأبدى مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق موافقته على بيع كامل الحصة أو بعضها إلى شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وتلقت بلتون المالية القابضة فى 12 يونيو الماضى خطاب نوايا من شركة شيميرا للاستثمار للاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.485 جنيه للسهم دون طلب فحص نافى للجهالة على الشركة (تطور الخطاب إلى عرض رسمى فى 21 يونيو ).

أخبار البورصة المصرية… عتاقة للصلب تترقب رد التنمية الصناعية على تظلم رخصة البيليت

شركة عتاقة للصلب

كما أفصحت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، إنها ما زالت تنتظر رد هيئة التنمية الصناعية على تظلمها من قرار رفض منحها رخصة إنتاج البيليت المقدم عليها منذ يناير الماضي.

وقالت عتاقة للصلب، فى إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إنها تقدمت بتظلم ضد قرار الهيئة بتاريخ 7 يونيو الماضى ومازالت تنتظر ردها حتى تاريخه.

وأفصحت الشركة، فى 5 يناير الماضي، عن سحب كراسة الشروط التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على تراخيص إنتاج البيليت بطاقة 1.1 مليون طن سنويًّا.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، فى نوفمبر الماضي، طرح 6 رخص جديدة بمجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع فى القائمة محليًّا.

وقررت وزارة التجارة والصناعة، فى 14 نوفمبر الماضى، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوةٍ أثارت ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر، فى أكتوبر 2019، قرارًا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022).