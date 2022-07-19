أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات مليارية تجاوزت 1.19 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.87% عند 9033 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.17%، ليسجل 1745 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% مسجلا 2559 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.19 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 86 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 19 وبقى 82 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..شيميرا الإماراتية تحصل على موافقة الرقابة لشراء بلتون القابضة بقيمة 619 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية لنشر عرض الاستحواذ المقدم على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 619 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلتون القابضة لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (19 يوليو الجارى)،على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل ، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وتتولى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية..سوديك تنفى نيتها مراجعة سعر الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان

كما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن عدم نيتها مراجعة السعر الاسترشادى المقدم للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

جاء ذلك فى بيان مرسل من سوديك لإدارة البورصة الثلاثاء، للرد على بعض ما ورد فى وسائل الإعلام حول مراجعتها لسعر الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان بعد رفض مجلس إدارتها للسعر الاسترشادى.

وأكدت الشركة أنها ستفصح عن أى تطورات جديدة تطرأ على الموضوع فى حينها إعمالا لمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها فى البورصة المصرية.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك الحالى بين شركتين إماراتيتين (الدار العقارية -جاما ليمتد) تستحوذان على 85.5% من الأسهم بعد عملية استحواذ نفذت فى البورصة ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار جنيه.

وتلقّت مدينة نصر للإسكان للإسكان، فى (5 يوليو الحالي)، عرضا غير مُلزم للاستحواذ عليها من قِبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئي يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وأبدى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان، فى اجتماع لاحق (7 يوليو)، اعتراضه العرض بسعره الحالى، مطالبًا سوديك بإعادة النظر فى السعر، على أن يُعرَض الأمر برمته على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى مسألة السماح بالفحص النافى للجهالة من عدمه (حدد للعمومية موعد 16 أغسطس).

أخبار البورصة..ايكون تفصح عن آخر تطورات الفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ عليها

كذلك أفصحت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، عن آخر تطورات الفحص النافى للجهالة الذى تجريه مجموعة كينج سبان العالمية تمهيدا لعملية استحواذ مرتقبة.

وقالت ايكون، فى إفصاح مختصر مرسل الثلاثاء، إن أعمال الفحص النافى للجهالة ما زالت جارية ومستمرة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس)، وسيجري الإفصاح عن أية تطورات جديدة في حينه.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، فى يونيو الماضى، على شروع ايكون في إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى، عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

وقالت الشركة، فى بيان مرسل للبورصة آنذاك، إن العرض مقدَّم من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز؛ إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.