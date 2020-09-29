أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب، وشرائي للمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16%، ليصل إلى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06 % إلى 2021 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% إلى 2917 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.48 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء اللونين الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالى 195، بينما هبط 87، وبقي 20 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 618.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة .

أخبار البورصة المصرية اليوم.. السويس للأسمنت تتقدم بعرض استحواذ على بورتلاند طرة

مجموعة السويس للأسمنت

وشهدت أخبار البورصة المصرية عدة إفصاحات أبرزها، إعلان شركة السويس للأسمنت عن تقدمها بعرض استحواذ على أسمنت بورتلاند طره تمهيدا لشطبها .

وقالت الرقابة المالية فى بيان مختصر إن السويس للأسمنت أودعت العرض بتاريخ 29 سبتمبر وجار دراسته والملفات المرفقه به.

ويستهدف العرض المقدم شراء 20 مليون سهم فى بورتلاند طرة، تعادل 28% من الأسهم، وتمثل النسبة المكملة لإتمام الاستحواذ الكامل عليها من قبل السويس للأسمنت.

وتستحوذ السويس للأسمنت فى الوقت الحالى على 66.12% من إجمالى أسهم بورتلاند طرة ، بينما تستحوذ شركة الصناعات المعدنية على 18.64%.

كما تمتلك شركة MENAF SAS نسبة 5.81% من إجمالى الأسهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال أسمنت بورتلاند طرة الحالى 357.6 مليون جنيه موزعا على 71.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

أخبار البورصة المصرية.. كريدى أجريكول مصر يوضح علاقته بالمصرف السعودى الفرنسى

بنك كريدى أجريكول

وقال بنك كريدي أجريكول مصر إن عملية البيع التى تمت على حصة فى المصرف السعودى الفرنسى تختص بالبنك الأم فى فرنسا، ولا علاقة للفرع المصرى بها.

جاء ذلك فى بيان مختضر ردا على استفسارات البورصة المصرية عن ما نشر من أخبار بخصوص بيع كريدى أجريكول حصته فى البنك السعودى الفرنسى.

وأعلن بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي أمس الإثنين عن بيع حصته المتبقة في البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 1.45 مليار ريال .

وقال البنك فى بيان نشرته وكالة رويترز إن هذه الحصة بيعت لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية .

وأشار البنك إلى تقدمه بطلب للحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية.

أخبار البورصة المصرية.. سى آى كابيتال توقع اتفاقية تأسيس جامعة بادية بتكلفة 1.9 مليار جنيه

كما أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت سى آى كابيتال إن شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة وقعت الاتفاق وستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وأضافت الشركة أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تتراوح بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.