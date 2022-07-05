أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أداء متباينًا وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وبيعي للأجانب بحجم تداولات 953 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.33% عند 8657 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.24%، ليسجل 1659 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% مسجلا 2442 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 953 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 61 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 44، وبقي 83 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تفصح عن حصة مساهم جديد بعد شرائه 100 مليون سهم

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدول بشراء 100 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد العملية من 0.0046% إلى 9.02% تقريبًا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.44 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجاري الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادًا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

أخبار البورصة المصرية… مساهم آخر يشترى حصة فى سبيد ميديكال بقيمة 17.7 مليون جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

كما كشفت إفصاح موازى مرسل للبورصة الثلاثاء قيام المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء 38.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية 17.7 مليون جنيه لترتفع حصته من 4.55% إلى 8% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.45 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض الأطراف المساهمة فى الشركة تستحوذ على نسبة صغيرة من الأسهم (0.17%).

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته، وحازم الفار الذى يستحوذ على (8.2%).

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 10.4% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدًا، فى 27 فبراير الماضى، يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.

أخبار البورصة.. أبو ظبي الإسلامي يرفع رأسمال شركة التمويل الاستهلاكي إلى 100 مليون جنيه

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر موافقة مجلس إدارته على زيادة رأسمال شركة تمويل استهلاكي تابعة من 30 إلى 100 مليون جنيه.

وقال المصرف، فى إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على الدخول في زيادة رأسمال شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي بنفس نسبة مساهمته في رأسمالها.

ويستحوذ المصرف على 98% من أسهم الشركة، بينما تستحوذ شركة أبو ظبي كابيتال على 1% من الأسهم، ومثلها لشركة أبو ظبي للتمويل.

وتبلغ مساهمة المصرف في رأسمال أبو ظبي للتمويل الاستهلاكي حاليًّا 28 مليون جنيه من المقرر ارتفاعها إلى 98 مليون جنيه في تنفيذ الزيادة في رأسمالها المصدر.

ويستعد المصرف الإماراتي خلال الأسابيع المقبلة لإتمام عملية مضاعفة رأسماله المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر اكتتاب يجرى تنفيذه فى البورصة المصرية خلال الشهر المقبل.