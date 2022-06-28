أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.82% عند 9179 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.53% ليسجل 1709 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.46% مسجلًا 2529 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 883 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 23 سهمًا من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 90، وبقي 72 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تعتمد صيغة نهائية لعقد الشراكة مع «ماونتن فيو»

تامر ناصر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتماد المسوَّدة النهائية لعقد الشراكة مع شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى بمشروع هليوبارك لتطوير 1695 فدانًا.

وقالت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى إفصاح مرسل، الثلاثاء، إن عقد الشراكة جاهز للتوقيع بالأحرف الأولى خلال أيام، على أن يتم التوقيع النهائى بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقواعد المتبَعة فى هذا الشأن.

وتوقعت الشركة، فى مايو الماضى، توقيع العقود النهائية بين الطرفين، خلال شهرين، وفقًا لكراسة الشروطة الخاصة بالمزايدة التى فازت فيها ماونتن فيو من بين عشر شركات متقدمة.

ويمتدّ مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانًا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة- السويس الصحراوي.

وأعلنت لجنة البتّ والترسية بالشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار بمجال التطوير العقارى؛ أبرزهم حسن علام العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.

وقالت الشركة إن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.

أخبار البورصة المصرية.. بي إنفستمنتس تستحوذ على «أطفال الأنابيب» بقيمة 126 مليون جنيه

كما أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة عن حصولها على جميع الموافقات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ على 51% من إجمالى أسهم المركز المصرى لأطفال الأنابيب.

وتوقعت بي إنفستمنتس القابضة ألا تزيد القيمة النهائية لعملية الاستحواذ عن 126 مليون جنيه، وفقًا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتم الصفقة عبر شركة ”بى للاستثمار فى الرعاية الصحية” المؤسسة حديثًا وتمتلكها بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 100%.

وأفصحت بي إنفستمنتس القابضة (ديسمبر الماضى) عن تأسيس هذه الشركة باستثمارات مبدئية قدرها 200 مليون جنيه،

ورأسمال مرخص به قدره مليار جنيه بغرض تكوين ذراع استثمارية لاقتناص الفرص فى الشركات المصرية الواعدة بالمجال الطبى.

وشرعت بى للاستثمار فى الرعاية الصحية، منذ 5 ديسمبر الماضى (تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ على المركز)، فى استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة والجهات المعنية والبورصة المصرية لإتمام عملية الاستحواذ.

أخبار البورصة.. سبيد ميديكال تتحول للخسارة لأول مرة منذ أرباح عامي 2020-2021

سبيد-ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، تحولها للخسارة بقيمة 38.7 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى 2022، مقارنة بأرباح قدرها 29.1 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة، المرسلة للبورصة، الثلاثاء، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 68.7 مليون جنيه خلال الربع، مقارنة بإيرادات بلغت 65.3 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 44.7 مليون جنيه، خلال الربع الأول، مقارنة بتكاليف بلغت 32.3 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وفسّرت الشركة هذا التحول بعدة أسباب؛ أبرزها انكسار موجة جائحة كورونا فى مصر بما أسهم فى انخفاض الطلب على التحاليل وأثّر بالسلب على الإيرادات مع انخفاض أسعار pcr أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

كما تحملت الشركة مبلغ 17.2 مليون جنيه مصاريف خاصة بفروع الدريف ثرو التى انخفضت مبيعاتها، إضافة إلى تحملها أعباء إضافية ببند الإهلاك المحاسبى بواقع 4 ملايين جنيه لأصول لم يجر استخدامه حتى تاريخه.

كذلك تم تحميل قائمة الدخل مبلغ 4.9 مليون تحت بند خسائر ائتمانية متوقعة، إضافة إلى مخصص بقيمة 12.8 مليون جنيه لمخزون اختبار راكد مشكوك فى استخدامه مستقبلًا.