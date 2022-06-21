أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وبيعي للأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 9797 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4%، ليسجل 1812 نقاط، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.26% مسجلًا 2680 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 642 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 60 سهمًا من إجمالي 184متداولة، بينما هبط 47، وبقي77 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بلتون تعلن تقدم شيميرا الإماراتية بعرض استحواذ رسمى بسعر 1.48 جنيه للسهم

بلتون القابضة

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة بلتون المالية القابضة تقدم شركة شيميرا للاستثمار بعرض الاستحواذ الرسمى إلى هيئة الرقابة المالية بسعر 1.48 جنيه للسهم.

وأكدت الرقابة المالية، فى بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة، تلقيها عرض الاستحواذ صباح اليوم (الساعة 9:00) من قبل شركة (chimp 1 investment spv rsc ltd) التابعة لشركة شيميرا، وجارٍ فحصه ودراسته.

وأفصحت بلتون القابضة، فى (12 يونيو )، عن تلقيها خطاب نوايا مقدم من شركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) الإماراتية، بغرض الاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.48 جنيه للسهم ودون طلب فحص نافٍ للجهالة.

وقالت شيميرا ساعتها إنها ستتقدم بالعرض الرسمى بعد استيفاء عدة موافقات داخلية وإدارية من عدة جهات مختصة وذات صلة فى مصر والإمارات، وفقًا لبيان أرسلته إلى كل من بلتون القابضة وهيئة الرقابة المالية بتاريخ (12 يونيو).

وخاطبت بلتون الرقابة المالية، فى وقت لاحق، لإيقاف طلب اجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة العرض الأول)، لحين البتّ فى العرض الإماراتى الأعلى سعر (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو).

ويستهدف عرض شيميرا للاستثمار الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقًا لما ستسفر عنه الدراسة الاستثمارية لمقدم العرض.

ويبلغ عدد أسهم بلتون 445.6 مليون سهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 595.5 مليون جنيه فى حال الاستحواذ على 90% أو 340 مليون جنيه تقريبًا فى حال الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

أخبار البورصة المصرية.. سي آي كابيتال تتوقع عدم تأثرها بإيقاف «دايناميك لتداول الأوراق المالية»

سي آي كابيتال

كما أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة (التابعة لبنك مصر) عدم تأثر القوائم المالية بالإيقاف المؤقت لنشاط شركتها التابعة دايناميك لتداول الأوراق المالية عن النشاط.

وقالت سي آي كابيتال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن هذا الإيقاف لن يترتب عليه أي أثر سلبي على القوائم المالية؛ نظرًا لعدم مشاركة دايناميك لتداول الأوراق المالية فى صافى الربح الذى تحققه المجموعة.

وأكدت الشركة مضيَّها فى تحقيق إستراتيجيتها الموضوعة من مجلس الإدارة بهدف تعظيم أرباحها من خلال استثماراتها المتنوعة فى مجالات الاستثمار المختلفة.

يُشار إلى أن قرار الوقف المؤقت لنشاط شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية اتخذ فى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 26 مايو 2022، وما زال تفعيله متوقفًا على التنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات: التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، تداول الأوراق المالية، ولدى الشركة أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2021 المركز الثانى بترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.6% من حجم السوق.