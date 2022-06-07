أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 511 مليون جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.64% عند 10048 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.08%، ليسجل 1781 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.04% إلى 2667 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 511 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 23، وبقي 69 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إيبيكو تستقبل وزيرة صحة زامبيا فى زيارة لمصانع العاشر من رمضان

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية«إيبيكو»، زيارة وزيرة الصحة بدولة زامبيا، والسفير الزامبى بالقاهرة، لمصانعها بمدينة العاشر رمضان.

وأشادت الوزيرة سيلفيا ماسيبو بالمستوى التقنى العالي لإنتاج الدواء فى شركة إيبيكو للأدوية، وطالبت بضرورة دعم التعاون بين مصر و زامبيا فى مجال مجال تدريب الكوادر الصيدلانية الخاصة بالرقابة على الجودة فى بلادها، وكذلك تدريب طلاب الصيدلة فى مصانع الادوية المصرية.

كما أكد توبلى لوبايا، سفير زامبيا بالقاهرة، تشجيع بلاده لمزيد من التبادل التجارى مع مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى زامبيا،

مشيرًا إلى موقع بلاده المتميز فى قلب جنوب القاهرة وعضويتها بمنظمة الكوميسا وتمتعها بعلاقات تجارية متميزة مع أعضاء المنظمة، وفقًا لبيان حصلت عليه “المال”، الثلاثاء.

من جابنها أكدت د. ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إمكانية توسيع آفاق التعاون بين شركات اكديما وزامبيا، على غرار التجربة الناجحة لشركة افرى فارما بإنشاء مركز طبى متطور فى أوغندا، لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية.

أخبار البورصة المصرية.. محكمة تؤجل دعوى «أرابيا إنفستمنتس» ضد «بيجو» للسيارات

كما أعلنت شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج” تأجيل نظر دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية إلى جلسة 19 يونيو الحالي.

وقالت أرابيا إنفستمنتس، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الثلاثاء، إن هذه الدعوة كانت محجوزة للنظر لأول مرة من محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيو، ثم جرى تأجليها إلى 19 من الشهر نفسه؛ للاطلاع وتقديم المستندات.

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق (24 مايو الماضى)، بدء النظر من جديد فى دعواها ضد بيجو الفرنسية للسيارات بعد فوزها باستئناف سابق.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، فى 28 مارس الماضى، حكمًا لصالح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات فى نزاعها الممتدة مع بيجو منذ عام 2017.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوة إلى محكمة أول درجة وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).

أخبار البورصة.. راية لمراكز الاتصالات تفصح عن تفاصيل عمل شركتين تابعتين فى الإمارات

أحمد رفقي الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

كما أفصحت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن وجود شركة أخرى تابعة مؤسسة فى دولة الإمارات منذ عام 2015 ستعمل جنبًا إلى جنب والشركة الجديدة المزمع تأسيسها تحت اسم “رايا جلف كستمرز إكسبيرنس ”.

وأشارت راية، فى إفصاح مكمل مرسل للبورصة، الثلاثاء، إلى أن الشركة الجديدة ستعمل وفق ترخيص تجاري عام يخضع لهيئة التنمية الاقتصادية فى الإمارات، بينما تعمل الشركة القائمة “راية كونتكت سنتر جالف” بنظام المناطق الحرة.

ونوّهت الشركة بأن الترخيص التجاري العام الذى سيمنح لشركة راية جلف كستمرز الجديدة، سيمكّنها من أداء نشاطها فى عموم دولة الإمارات؛ وليس إمارة دبى فحسب.

ووافق مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات، بجلسته المنعقدة 5 يونيو الحالي، على تأسيس شركة جديدة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم “رايا جلف كستمرز إكسبيرنس ” ذ.م.م.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس إدراتها أبدى موافقة بالإجماع على تأسيس هذه الشركة، على أن تكون صفتها القانونية شركة ذات مسئولية محدودة.