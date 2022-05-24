أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء اختتام جلسة التداول على هبوط طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت 604 ملايين جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.95% عند 10415 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.59%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.88% إلى 2750 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 604 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 20 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 92، وبقي 77 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. محكمة تعيد النظر في دعوى «أرابيا إنفستمنتس» ضد «بيجو»

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، عن بدء النظر من جديد فى دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية بعد فوزها باستئناف سابق.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن محكمة أول درجة حددت للدعوى جلسة بتاريخ 5 يونيو القادم للإعلان بالإحالة.

وأفصحت أرابيا فى مارس الماضى عن فوزها بحكم استئناف لصالحها ضد شركة بيجو الفرنسية في نزاع سيارات ممتد منذ عام 2017 (صدر الحكم بتاريخ 28 مارس من محكمة استئناف القاهرة).

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوة إلى محكمة أول درجة وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).

أخبار البورصة المصرية.. القاهرة للدواجن تلغي رخصة المنطقة الحرة بدبى

عادل الألفي العضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن

كما أعلنت شركة القاهرة للدواجن موافقة مجلس إدارتها على إلغاء رخصة المنطقة الحرة بمنطقة جبل على بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت القاهرة للدواجن فى إفصاح مرسل الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على إلغاء الرخصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو، كما اعتمد القوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترة الربع الأول المنتهية مارس الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 53.3 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.46 مليار جنيه خلال الربع المشار إليها ، مقارنة بإيرادات بلغت 1.16 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى وفقا للنتائج المرسلة للبورصة حديثا.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 2.17 مليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 184.3 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 104 ملايين جنيه خلال عام 2020.

أخبار البورصة.. مينا للاستثمار العقاري تفصح عن شراء «لمار القابضة» أسهما بقيمة 10.4 مليون جنيه

مينا للاستثمار العقارى

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى عن قيام شركة لمار القابضة بشراء 13.6 مليون سهم إلى حصتها بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت مينا للاستثمار العقارى، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن نسبة مساهمة لمار القابضة ارتفعت بعد تلك العملية من 10.87% إلى 16.49% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.77 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة وثيقة الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط لمار القابضة بأى مجموعات مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المصدر لمينا للاستثمار العقارى حاليا 241.9 مليون جينه موزعا على 241.9 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة الثلاثاء، أن الطرف البائع فى تلك الصفقة هى شركة موارد المتحدة القابضة – تحت التصفية -التى باعت كامل حصتها فى الشركة.