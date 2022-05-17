أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت 613 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.22% عند 10438 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48%، ليسجل 1830 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.38% إلى 2768 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 613 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 54 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 48، وبقي 84 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس تعلن امتداد اتفاقيتها مع أمازون لمدة خمس سنوات

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

وشهدت أخبار البورصة إعلان المجموعة المالية هيرميس أن خيار استبدال شركة أمازون (Amazon) شهادات إيداع دولية بحصة فى شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى التابعة سيكون قابلًا للتنفيذ خلال مدة خمس سنوات.

جاء ذلك فى إفصاح مكمل مرسل من هيرميس إلى إدارة البورصة الثلاثاء، لتوضيح بعض تفاصيل الاتفاقية الموقعة مع شركة أمازون (12 مايو الماضى).

وقالت المجموعة إن خيار الاستبدال يمكن تنفيذه بغض النظر عن سعر شهادات الإيداع الدولية أو سعر أسهم هيرميس وقت التنفيذ بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وفقًا لبنود وشروط صفقة الاستثمار الموقعة مع أمازون.

وأفصحت هيرميس فى 12 مايو الماضى عن توقيع اتفاق تجاري مع شركة أمازون (Amazon) يتيح للأخيرة شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار، فى إطار اتفاق تجارى مع شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى التابعة.

أخبار البورصة المصرية.. العربية لإدارة الأصول تتلقى عرضًا من رامو لتطوير أرض زفتى بعوائد 4.2 مليار جنيه

العربية لإدارة وتطوير الأصول

كما أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، تلقّيها عرضًا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة في تطوير 14 فدانًا بمدينة زفتى بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

وقالت العربية لإدارة الأصول، في إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إن شركة رامو تقدمت بعرض مالي مفصل بحجم المبيعات ونسب المشاركة في الإيرادات وخلافه.

ويتضمن عرض شركة “رامو ” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

وتشير تقديرات العرض المالي إلى إمكانية تحقيق إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه فى حال بناء أربعة أدوار بالمشروع، بينما تزيد هذه الإيرادات إلى 5.8 مليار جنيه فى حال بناء ستة أدوار، وتصل إلى ذروتها (6.7 مليار جنيه) فى حال بناء ثمانية أدوار على أرض المشروع.

كما تتوقع الشركة مقدمة العرض (رامو) أن تبلغ نسبة المبيعات فى السنة الأولى والثانية حوالى (10% و15%)، بينما تتوقع زيادة الإقبال بنسبة 30% و35% فى السنتين الثالثة والربع، وصولًا إلى نسبة 10% فى السنة الخامسة.

وبَنَت رامو دراستها للمشروع على اشتراطات بنائية تصل إلى 70% من مساحة الأرض وارتفاعات (دور أرضى- 4 علوى)، مع إمكانية التحديث في حال تغير الاشتراطات والنسب البنائية.

أخبار البورصة.. ايجيترانس تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 4.7 مليون جنيه

كذلك أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس عن قيام المساهم محمد إسماعيل حسني ببيع 2.6 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ايجيترانس، في إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 10.1% إلى 8.3% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.8 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف أخرى مساهِمة (أفراد أو كيانات).

وأفصحت ايجيترانس، فى 17 أبريل الماضى، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسني بشراء 202 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 7.18 جنيه (قبل تجزئة أسهم لاحقة)، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته آنذاك من 9.86% إلى 10.5% تقريبًا.