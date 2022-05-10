أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-5-2022

شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات بلغت 636 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.87% عند 10811 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.74%، ليسجل 1847 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.87% إلى 2808 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 636 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 87، وبقي 79 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مجموعة الجارحي تفتح باب شراء الأسهم المتبقية في «الوطنية للبلور»

محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى للحديد والصلب

وشهدت أخبار البورصة، إعلان مجموعة الجارحي للحديد والصلب فتح باب الشراء أمام الأسهم المتبقية فى شركة الوطنية للزجاج والبلور، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي ـ مصر لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

وطلبت مجموعة الجارحي من إدارة البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة أمام حملة أسهم الوطنية للزجاج والبلور حتى 26 يوليو القادم وفقا لطلب تقدم به سمسار العرض (شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية).

واستحوذت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي فى 21 أبريل الماضى على 88.7% من أسهم الوطنية للبلور بعد منافسة شرسة مع شركة قنديل للزجاج.

وأظهرت نتائج المنافسة استجابة 13.3 مليون سهم فى الوطنية للزجاج والبلور إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية بسعر 2.25 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبا وفقا لحسابات المال.

بينما بلغت حجم الأسهم المستجيبة لعرض شركة قنديل المنافس حوالى 126.1 ألف سهم فقط بسعر 2.40 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 302 ألف جنيه تقريبا.

واستهدف كلا العرضين الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور ( 15 مليون سهم تمثل 100%) أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى فى حالة عدم استجابة غالبية الأسهم للعروض.

وأظهرت حسابات المال لنتائج العرضين المنشورة على شاشة التداول أن نسبة الاستجابة لعرض الوحدة للتنمية الصناعية بلغت 88.7% من إجمالى الأسهم، بينما بلغت نسبة الاستجابة لعرض قنديل للزجاج أقل من 1% (0.84%)،ولم يستجب للعرضين معا 11% من الأسهم تقريبا.

أخبار البورصة المصرية.. إيكمي تدرس شراء أصول شركة ملابس طبية بعد استبعاد الاستحواذ

هشام صابر العضو المنتدب بشركة «الدولية للصناعات الطبية- ايكمى»

كما أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي تخليها عن فكرة الاستحواذ على أسهم شركة ملابس طبية مع دراسة شراء أصولها ومعداتها فقط.

وقالت إيكمي للصناعات الطبية فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن نتائج الفحص المبدئى للشركة محل الاستحواذ أدت إلى استبعاد خيار شراء الأسهم.

ونوهت الشركة إلى أنها تدرس فى الوقت الحالى شراء أصول ومعدات تشغيل مملوكة لهذه الشركة (لم تذكر اسمها) مع عرض الموضوع على مجلس الإدارة للنظر فيه.

ووقعت إيكمي فى 13 مارس الماضى اتفاقا مبدئيا (خطاب نوايا) للاستحواذ على شركة متخصصة في مجال الملابس الطبية في إطار خطة توسعات في المجالات التي تتوافق مع أغراض الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن المضي في هذه الصفقة مرهون بقبول نتائج الفحص القانوني والمالي والفنى والضريبي للشركة محل الاستحواذ (لم يتضمن الإفصاح ذكر اسمها).

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن طريقة الاستحواذ وقيمته خلال شهر (عبر شراء أسهم أو نقل أصول)، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

أخبار البورصة.. جي بي أوتو تدعو المساهمين لمناقشة تأسيس شركتين جديدتين إحداهما في كينيا

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

كذلك أعلنت شركة “جي بي أوتو” لصناعة السيارات، دعوة المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 5 يونيو القادم لمناقشة تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا والأخرى في مصر.

وقالت جي بي أوتو فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن الجمعية العامة ستنظر أيضا فى مسألة إعدام أسهم خزينة بطريقة تخفيض رأس المال إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 أبريل الماضى على الاشتراك في تأسيس شركة “جي بي أوتو كينيا”، وشركة “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر” .

وقالت غبور فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك ، إن هذا الأمر سيعرض الجمعية العامة للمساهمين لمناقشة تحديد نسب المساهمة وحجم رأسمال الشركتين.