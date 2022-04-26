شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء،اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها؛ بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات 791 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.27% عند 10682 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.98%، ليسجل 1813 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.49% إلى 2754 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 791 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 33 سهمًا من إجمالي 183 متداولة، بينما هبط 75، وبقي 75 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..صندوق سيادي سعودي يستحوذ على حصة فى راميدا بقيمة 135 مليون جنيه

شركة راميدا للأدوية

وشهدت اخبار البورصة، استحواذ شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة إضافية تعادل 6.5% من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا بقيمة 135.2 مليون حنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن راميدا على شاشة التداول فى البورصة الثلاثاء قيام شركة Saudi Seventh Investment Company بتنفيذ صفقة شراء 65 مليون سهم لترتفع حصتها من 4.51% إلى 11.01%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.08% ، وجرى تنفيذها عبر شركة أرقام لتداول الأوراق المالية ، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة السعودية بأى مجموعات داخل راميدا (أفراد أو كيانات).

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 250 مليون جنيه (بعد زيادة فى سبتمبر الماضى) موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

اخبار البورصة المصرية..فيكا مصر تنفذ عرض استحواذ جزئي على «أسمنت سيناء» مقابل 83.5 مليون جنيه

فيكا مصر الفرنسية

كما نفذت شركة فيكا مصر الفرنسية عرض استحواذ جزئى على أسهم شركة أسمنت سيناء بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية قدرها 83.5 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح مختصر منشور على شاشة التداول فى ختام جلسة الثلاثاء.

وتقدمت فيكا مصر لصناعة الأسمنت بعرض شراء رسمي (10 أبريل الماضي) على نحو 56 مليون سهم في أسمنت سيناء تمثل (42.1%) المكملة لنسبة 100% بمتوسط سعر 6.74 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية 377.8 مليون جنيه.

ووافقت الرقابة المالية فى وقت لاحق على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية بدأت من 10 أبريل وانتهت بنهاية جلسة الخميس (21 أبريل).

وكشفت نتيجة العرض المنشورة على شاشة التداول الخميس الماضى (21 أبريل) استجابة 12.3 مليون سهم فقط للعرض بما يمثل 9.3% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 133 مليون سهم و 22% من إجمالى الأسهم المستهدفة بالعرض والبالغة 56 مليون سهم، وفقا لحسابات المال.

ويبلغ رأسمال أسمنت سيناء المؤسسة عام 1997 ، حوالى 1.33 مليار جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

وارتفعت نسبة مساهمة شركة فيكا مصر للأسمنت بعد تلك الصفقة من 41.7% إلى 51% تقريبا ، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 5.74%.

اخبار البورصة..مجموعة الجارحي تشترى 88.6% من أسهم «الوطنية للبلور» بقيمة 30 مليون جنيه

محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحى للحديد والصلب

نفذت مجموعة الجارحي للحديد والصلب عرض استحواذها على غالبية أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي ـ مصر بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة التدول الثلاثاء، تنفيذ شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي عملية شراء الأسهم المستجيبة للعرض بمتوسط سعر 2.25 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية 29.95 مليون جنيه تقريبًا.

وكشفت نتائج المنافسة المنشورة على شاشة تداول البورصة، الخميس الماضى (21 أبريل)، استجابة 13.3 مليون سهم في “الوطنية للزجاج والبلور” إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية.

بينما بلغ حجم الأسهم المستجيبة لعرض شركة قنديل المنافس، حوالى 126.1 ألف سهم فقط، بسعر 2.40 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية 302 ألف جنيه تقريبًا.

واستهدف كلا العرضين الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور (15 مليون سهم تمثل 100%) أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى في حال عدم استجابة غالبية الأسهم للعروض.

وأظهرت حسابات المال لنتائج العرضين، المنشورة على شاشة التداول، أن نسبة الاستجابة لعرض الوحدة للتنمية الصناعية بلغت 88.6% من إجمالي الأسهم،

بينما بلغت نسبة الاستجابة لعرض قنديل للزجاج أقل من 1% (0.84%)، ولم يستجب للعرضين معًا 10.6% من الأسهم تقريبًا.