أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-2-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على حالة هبوط متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات بلغ 2 مليار جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند مستوى 11527 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38% ليسجل 2147 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.26% إلى 3176 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 46 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 69، وبقي 76 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إي فاينانس تدخل مجال تحصيل أقساط التأمين بشركة «خالص»

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية حصول شركتها التابعة خالص على موافقة هيئة الرقابة المالية لقيدها في سجل شركات تحصيل أقساط التأمين.

وقالت إي فاينانس، فى إفصاح مرسل، للبورصة، إن شركة خالص تستهدف تحصيل أقساط تأمين وثيقة حياة كريمة الخاصة بشركة مصر للتأمين إلكترونيًّا.

وتضم شبكة شركة خالص 13 شريكًا إستراتيجيًّا، وأكثر من 230 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية بما يمكّن المستفيدين من سداد الأقساط التأمينية بسهولة ويسر.

وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات “إي فاينانس” فى مجال رقمنة قطاع التأمين؛ إحدى القطاعات المالية الواعدة غير المتطرق إليها رقميًّا- على حد تعبير الشركة.

جدير بالإشارة أن شركة خالص تعاقدت، في وقت سابق، مع شركة مصر للتأمين لإتاحة سبل التحصيل الشهرى لوثيقة حياة كريمة التي تغطي الخدمات التأمينية لنحو 100 ألف مواطن مصري مؤمَّن عليه.

فوري تدعو المساهمين لمناقشة زيادة رأس المال بقيمة 800 مليون جنيه

لوجو شركة فوري

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية دعوة المساهمين لاجتماع جميعة عامة غير عادية يوم 3 مارس المقبل لمناقشة زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه.

وحصلت فوري، فى وقت سابق، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

وقالت فوري، فى إفصاح مرسل للبورصة (6 فبراير الحالي)، إن زيادة رأس المال المصدر سيجرى توزيعها على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم تسدَّد نقدًا عبر اكتتاب قدامى المساهمين، بينما سيجري زيادة رأس المال المرخص به من مليار إلى 3 مليارات جنيه.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكّنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية، بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات التمويل الاستهلاكى، والتمويل متناهى الصغر، إضافة إلى خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”، وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

أخبار البورصة.. المنصورة للدواجن تحصل على شهادتين أيزو في الجودة وسلامة الغذاء

كذلك أعلنت شركة المنصورة للدواجن حصولها على شهادتيْ أيزو مطابقة مع المواصفات الدولية في مجال إدارة الجودة وسلامة الغذاء.

وقال علي نصحي البسنديلي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن حصول شركته على شهادتي الأيزو جاء بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة والجودة من قِبل فريق المراجعين الدوليين من شركة Infinity Cert International ICI الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأشاد المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس الإدارة، بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، في إطار خطة التطوير التي تقوم بها إدارة الشركة.

وذكر نجيب أن الشركة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمعايير إدارة الجودة وسلامة الغذاء ضمن إستراتيجية الشركة نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.