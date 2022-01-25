أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 687 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.63% عند مستوى 11542 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34% ليسجل 2139 نقاط، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.28% إلى 3141 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 687 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونيين الأخضر والأحمر، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 49، وبقي 78 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. «أوراسكوم كونستراكشون» تعلن إتمام الاستحواذ على شركة عائلة ساويرس

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية ملكية شركة استيراد مملوكة لعائلة ساويرس بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دولار.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، إن عملية الاستحواذ ونقل الملكية جرت استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للمساهمين.

وصوَّت مساهمو الشركة، فى 27 ديسمبر الماضى، على الصفقة بإجماع الحاضرين، باستثناء عائلة ساويرس التى امتنعت عن التصويت؛ لارتباطها بالصفقة.

وصوّت 100% من الأصوات التى يحقُّ لها التصويت على تقرير القيمة العادلة للصفقة المُعَدّ من قِبل شركة إتش إل بى للاستشارات المالية، كما جرى التصويت بالنسبة نفسها على المضيّ فى إجراءات الاستحواذ.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق (6 ديسمبر)، بالاستحواذ على شركة عائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار، ودعوة الجمعية العامة للتصويت على هذه التوصية.

وكانت أوراسكوم قد أبدت موافقة مبدئية، فى 19 أكتوبر الماضى، لدراسة الاستحواذ على شركة مملوكة لعائلة ساويرس متخصصة فى استيراد المُعدات والآلات.

أخبار البورصة المصرية.. «الشرقية للدخان» تعلن بدء أكبر مشروع «تحول رقمى» فى مصر

هانى أمان العضو المنتدب للشرقية للدخان

كما أعلنت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى“؛ أكبر منتج للدخان في مصر، بدء أكبر مشروع تحول رقمى فى مصر بالتعاون مع شركة SAP العالمية المتخصصة فى البرمجة الإدارية.

وقالت، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن شركة SAP ستقوم بتطبيق نظام “ERP”فى البرمجة الإدارية على كل عمليات الشركة التشغيلية؛ من التوريد والتصنيع، إلى البيع والتحصيل.

واتخذت الشرقية للدخان عدة قرارات هيكلية، خلال الفترة الماضية، شملت إغلاق بعض المصانع فى إطار عملية واسعة للتحديث والترشيد وإعادة الهيكلة.

فى هذا الإطار قررت الشركة، خلال شهر ديسمبر، وقف العمل بمصنع منوف لإنتاج المعسل، ومحرم بك بالإسكندرية للمعسل والسجائر؛ لعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج وتوافر المنتج تام الصنع في الحدود الآمنة.

كما تدرس، فى الوقت الراهن، إغلاق مصنعي أبو تيج والطالبية المتخصيين في صناعة المعسل، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 26 ديسمبر الماضى.

أخبار البورصة.. «الشرق الأوسط للزجاج» تحصل على موافقة لزيادة رأسمالها بقيمة 14 مليون جنيه

كذلك أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية بشأن نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر بقيمة 14.1 مليون جنيه تقريبًا.

واعتمدت الشرق الأوسط للزجاج، فى 9 يناير الحالي، تقرير القيمة العادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه تمهيدًا لزيادة رأس المال المصدر.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة اعتمد التقرير المُعَدّ من قِبل شركة كارفى للاستشارات المالية بجلسة 5 يناير.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدرمن 50.3 مليون جنيه إلى 64.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 14.1 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم (38.67 جنيه).