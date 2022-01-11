أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، وأبرز بيانات وإعلانات السوق.

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي“EGX30” فى البورصة المصرية بنسبة 0.17%، مسجلًا 12002 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.27% ليسجل 2286 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.05% إلى 3342 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 985 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 109، وبقي 51 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مدينة نصر للإسكان تصدر سندات توريق جديدة بقيمة 300 مليون جنيه عبر هيرميس

مدينة نصر للإسكان

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير نجاحها في إتمام ثانى إصدار سندات توريق بقيمة 300 مليون جنيه، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس.

وقالت مدينة نصر للإسكان والتعمير، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن هذه العملية مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج كامل لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونجحت المجموعة المالية هيرميس في إصدار الطرح على ثلاث شرائح بمُدد استحقاق ونِسب عوائد مختلفة تتراوح بين 13 شهرًا وثلاث سنوات و5 سنوات.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 120 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 135 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة الشريحة الأخيرة 45 مليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم كونستراكشون تعلن توزيع أرباح على المساهمين

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3.64 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارًا من 31 يناير 2022.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون، فى إفصاح مرسل الثلاثاء، إن الحق في التوزيع النقدى لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 23 يناير الحالي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع إيراداتها إلى 2.5 مليار دولار خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم أوراسكوم المجمعة المرسلة للبورصة 17 نوفمبر الماضي، ارتفاع صافي أرباحها إلى 84.2 مليون دولار، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافي ربح 66.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.65 جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.56 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.(ما زالت نتائج العام فى طور الإعداد والتجميع بالنسبة لغالبية الشركات المدرجة).

أخبار البورصة.. أودن للاستثمارات تقرر تصفية نشاطي الصناديق والمحافظ المالية

أودن للاستثمارات المالية

كذلك أفصحت شركة أودن للاستثمارات المالية، عن موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تصفية نشاطى، إدارة صناديق الاستثمار، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وقال أودن للاستثمارات، فى بيان مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن الجمعية العامة فوَّضت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوِّضه لمخاطبة الرقابة المالية واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التصفية.

وحصلت “أودن للاستثمارات المالية”، فى 25 نوفمبر الماضى على موافقة لجنة القيد يالبورصة للانقسام إلى شركتين؛ إحداهما متخصصة فى العقارات، والأخرى فى مجال الخدمات المالية.

وأفصحت الشركة، فى 30 نوفمبر، عن تنفيذ صفقتين من الحجم الكبير على أسهم شركتين مساهمتين بقيمة 176.8 مليون جنيه فى إطار عمليات الانقسام.

وجرى تنفيذ الصفقة الأولى على أسهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بقيمة 52.2 مليون جنيه، بينما نفذت الأخرى على أسهم المصريين للإسكان والتعمير بقيمة 124.6 مليون جنيه تقريبًا.