أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وشرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.2% عند مستوى 11538 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.82% ليسجل 2135 نقطة، في حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.29% إلى 3136 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 25 سهمًا من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 118 ، وبقي 53 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي تطور مدينة صناعية في تنزانيا باستثمارات مستهدفة 400 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السويدي إليكتريك عن تكليف إحدى شركاتها التابعة بتطوير مدينة صناعية مصرية فى دولة تنزانيا باستثمارات مستهدفة تصل إلى 400 مليون دولار.

وأضافت السويدي إليكتريك في إفصاح للبورصة،إن هذه المدينة الصناعية تستهدف جذب 100 مستثمر على الأقل بدول المنطقة بما قد يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل تخدم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة تنزانيا حتى 2025.

وتقع المدينة الصناعية المصرية (EIC) بمنطقة كيجامبونى على حدود مدينة دار السلام بمساحة 2.2 مليون متر مربع،وقد تم وضع حجر أساسها بمشاركة رئيسة دولة تنزانيا فى وقت لاحق وفقا للإفصاح.

وتستهدف تلك المدينة تركيز الصناعات كثيفة العمالة فى دولة تنزانيا بما فى ذلك الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية ،وسيجرى تطويرها عبر شركة السويدى للتنمية الصناعية التابعة للمجموعة.

وأفصحت السويدي إليكتريك أمس الاثنين عن افتتاح مصنع كابلات كهربائية في تنزانيا ضمن مجمع صناعي بتكلفة استثمارية بلغت 35 مليون دولار تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..سبيد ميديكال تنفى شائعات التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، نفيها لشائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة المهندس محمود لاشين.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة، إن رئيس مجلس الإدارة متواجد فى مكتبه حاليا ويعمل بشكل طبيعى مؤكدة تمسكها بحقها القانونى فى متابعة مروجى الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعى.

وسبق للشركة منذ يومين نفى أخبار تفيد برفض طلبها للتصالح فى واقعة تضارب إفصاحات صفقة الاستحواذ على شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ، ومستشفى الصفوة مقابل مبلغ 20 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (5 ديسمبر الجارى) : لا صحة لما نشر بخصوص عرض مالى محدد مقابل التصالح فى هذه المخالفات (نوه الإفصاح إلى أنها ستبحث الأمر وستحاول التصالح دون تفاصيل أكثر).

أخبار البورصة..استجابة 95% من أسهم سوديك لعرض الشراء الإماراتى

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

أظهر إحصاء منشور عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على شاشة التداول بالبورصة، استجابة 95% من الأسهم المستهدفة لعرض الشراء الإماراتى بسعر 20 جنيها للسهم.

وكشف إحصاء إدارة البورصة المصرية استجابة حملة الأسهم الممثلين لنحو 304.6 مليون سهم لعرض الشراء الإماراتى بنهاية فترة سريان العرض المقررة 7 ديسمبر الجارى.

وتعادل تلك الكمية -بحسابات المال – حوالى 95% من إجمالى الأسهم المستهدفة فى العرض الإماراتى المقدم على الشركة والذى استهدف شراء 320.5 مليون سهم تقريبا تعادل 90% من إجمالى أسهم سوديك البالغة 349 مليون سهم تقريبا.

كما أظهرت حسابات المال عدم استجابة 15.9 مليون سهم للعرض بما يعادل 4.96% تقريبا من إجمالى الأسهم المستهدفة للشراء.

واستهدف عرض الدار العقارية الإماراتية شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى وقت سابق.

القابضة الكويتية تفصح عن بيع «مون كابيتال» أسهما بقيمة 168.8 مليون جنيه

القابضة الكويتية

كذلك أفصحت شركة القابضة المصرية الكويتية قيام شركة مون كابيتال بارتنرز ماستر ببيع جزء من حصتها (8.1 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 168.8 مليون جنيه تقريبًا.

وكشف الإفصاح، المنشور على شاشة تداول البورصة المصرية، انخفاض حصة مون كابيتال فى القابضة الكويتية من 5.52% إلى 4.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20.64 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط مون كابيتال بشركتين مرتبطتين مساهمتين بنحو 0.51%.

وبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى (بعد تجزئة حديثة)، 281.7 مليون دولار، موزعًا على 1.12 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.