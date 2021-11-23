أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-11-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.09% عند مستوى 11369 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.47 % ليسجل 2034 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.92% إلى 2993 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 953 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 أسهم من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 22، وبقي 68 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..سوديك تحدد فترة سريان عرض الشراء الإماراتي أمام حملة الأسهم

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن تحديد فترة سريان عرض الشراء الإماراتي أمام حملة الأسهم بعشرة أيام عمل تبدأ من 24 نوفمبر الحالي وتنتهى 7 ديسمبر المقبل، وفقا لنشرة العرض المنشورة بـ”المال” الثلاثاء.

وأعلنت سوديك أمس الإثنين صدور موافقة الرقابة المالية على العرض المقدم للاستحواذ عليها من قبل شركة الدار العقارية الإماراتية بسعر 20 جنيها للسهم.

واستغرقت الرقابة المالية فى دراسة العرض أكثر من شهرين تقريبا منذ تاريخ ايداع فى 14 سبتمبر الماضى ،وفقا لإفصاح سابق للبورصة .

وقالت الرقابة المالية آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد .

ويستهدف العرض شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

ووافقت هيئة “الرقابة المالية” في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلب المهلة بظروف استكمال الفحص النافي للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية في 25 يوليو الماضي.

أخبار البورصة المصرية..جلاكسو سميثكلاين تدرس دمج «آمون للصناعات الدوائية»

جلاكسو سميثكلاين

وقالت شركة جلاكسو سميثكلاين إنها ما زالت تدرس مسألة دمج شركة آمون للصناعات الدوائية التابعة، وستفصح عن أية مستجدات بشأنها فى حينه.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من جلاكسو سميثكلاين إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، حول آخِر تطورات وضع شركة آمون للصناعات الدوائية التابعة.

وشكل مجلس إدارة الشركة، فى 24 ديسمبر الماضى، لجنة لدراسة مدى إمكانية دمج شركة آمون للصناعات الدوائية التابعة، مع بيان الآثار القانونية والجدوى المالية والتنظيمية لعملية الدمج من عدمها.

وأقرّت عمومية الشركة، فى 26 مايو الماضى، تشكيل اللجنة، وما زالت تدرس الخيارات المختلفة مع المستشار المالى والقانونى، ومن المقرر رفعها إلى مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة للمساهمين للبتّ فيها، وفقًا للإفصاح المرسل للبورصة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى 20 أكتوبر الماضى، تقرير قيمة عادلة مُعدة من مستشار مالى حول أصولها فى مصر بقيمة 1.18 مليار جنيه تقريبًا.

أخبار البورصة..أودن للاستثمارات تتقدم بمستندات الانقسام إلى شركتين

كذلك أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية بمستندات التعديلات اللازمة للإنقسام إلى شركتين فى البورصة المصرية أحدهما متخصص فى العقارات والأخرى فى مجال الخدمات المالية.

وقالت إدارة البورصة المصرية إنها تسلمت مستندات أودن للاستثمارات اليوم الثلاثاء، وجارٍ دراستها وفصحها وعرضها على لجنة القيد.

ويقتضى مشروع التقسيم انخفاض رأسمال أودن للاستثمارات المالية،( شركة قاسمة ) المرخص به من واحد مليار جنيه إلى 500 مليون جنيه.

كما يقتصى تخفيض رأس المال المصدر المقيد بالبورصة المصرية من 260 مليون جنيه ليصبح 101,9 مليون جنيه، موزعا على عدد 104 ملايين سهم مع تعديل القيمة الإسمية للسهم من 2,5 جنيه لتصبح 0,98 جنيه للسهم.

ويستتبع ذلك تعديل القانون الخاضع له الشركة بالخروج من مظلة أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته و الإبقاء عليها تحت مظلة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، بالإضافة الى تعديل غرض الشركة في ضوء إعادة الهيكلة بالتقسيم.

كذلك ينص المشروع على إدراج شركة أودن للاستثمار و التنمية، ( كشركة جديدة منقسمة) برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر قدره 158 مليون جنيه موزعا على عدد 104 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1,52 جنيه للسهم.

أسيك للتعدين تقلص خسائرها إلى 93.4 مليون جنيه في 9 أشهر

كما أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أسيك للتعدين “أسكوم” تقلص خسائرها إلى 38.2 مليون جنيه، خلال فترة 9 أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بخسائر قدرها 93.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أسيك للتعدين المجمعة ارتفاع إيراداتها إلى 713.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 613.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية الثلاثاء، ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 510.3 مليون جنيه خلال الفترة ، مقارنة بتكاليف بلغت 460.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما كشفت القوائم المستقلة لشركة “أسيك الأم”، تحولها للربحية بقيمة 4.4 مليون جنيه خلال الفترة ، مقارنة بخسائر بلغت 49.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتقلص نصيب السهم (الأساسى والمخفض)من الخسارة إلى 0.6 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى ،مقارنة بنصيب بلغ 1.6 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.