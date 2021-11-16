أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-11-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.73% عند مستوى 11413 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.63% عند 2031 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا ”EGX100” بنسبة 3.73% إلى 2990 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 938 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 123، وبقي 54 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1.60 جنيه للسهم

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان فى مصر، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.60 جنيه تصرف على قسطين أحدهما بقيمة جنيه.

وقالت الشرقية للدخان فى إفصاح للبورصة، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بنهاية جلسة الأحد 28 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة جنيه للسهم اعتبارًا من مطلع ديسمبر الماضى، بينما يجرى صرف القسط الثانى بقيمة 0.6 جنيه للسهم اعتبارا من 15 فبراير 2022.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى ربحها إلى 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 3.7 مليار جنيه خلال العام السابق.

وقفزت المبيعات السنوية (شاملة الضرائب) إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021، مقارنة بمبيعات سنوية سابقة بلغت 55 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافى المبيعات (بدون الضرائب) إلى 16 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بمبيعات سنوية سابقة بقيمة 14.4 مليار جنيه، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة فى وقت سابق.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.75 جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنصيب قدره 1.52 جنيه للسهم فى العام السابق.

أخبار البورصة المصرية..راية القابضة تقفز بإيراداتها إلى 12.4 مليار جنيه

راية القابضة للاستثمارات

كما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع إيراداتها إلى 12.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء،ارتفاع تكاليف النشاط إلى 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليه ،مقارنة بتكاليف بلغت 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما قفز صافى الربح المجمع إلى 481.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بصافى خسائر 53.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، بما يمثل تحولا قويا فى الأداء.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيلها صافى ربح قدره 481 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر بلغت 36.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أخبار البورصة..التشخيص المتكاملة تضاعف إيراداتها مرتين إلى 3.76 مليار جنيه

كذلك أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية، تضاعف إيراداتها مرتين تقريبا إلى 3.76 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المرسلة للبورصة الثلاثاء،ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال الفترة الم شار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 840 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تضاعف صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 375.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح بشكل طفيف إلى 29.6 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 28.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

بالم هيلز تقفز بإيراداتها إلى 5.8 مليار جنيه في تسعة أشهر

كذلك أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير، عن ارتفاع إيراداتها إلى 5.8 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج بالم هيلز المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها إلى 653.3 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 563.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، تراجع صافى أرباحها إلى 337.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 445.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.209 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.169 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.