أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-10-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.05% عند مستوى 10432 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58% عند 2658 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 % عند مستوى 3602 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 4.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه للأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 48 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 87، وبقي 57 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس توقع اتفاقية تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع مصر إيطاليا

وشهدت أخبار البورصة إعلان المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع شركة «مصر إيطاليا العقارية» بهدف إعادة تمويل مشروعها الرائد «مول جاردن 8» التجاري.

ويقع مشروع «مول جاردن 8» في القاهرة الجديدة، ويضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال تجارة التجزئة وسلسلة من المطاعم، على مساحة 47 ألف متر مربع.

وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إن الشراكة الإستراتيجية مع أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري مثل مصر إيطاليا تمثل أهم المحاور الإستراتيجية التي تتبناها المجموعة.

وأشار العياط إلى أن قطاع العقارات التجارية يواصل الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة في ضوء النمو الملحوظ الذي تشهده سوق تجارة التجزئة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للتوسع بمحفظة الشركة.

تأسست المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويل لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار البورصة المصرية.. بايونيرز تطلق عملية الانقسام الكبرى وتوقف التداول اعتبارًا من الثلاثاء

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

كما أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بدء وقف التداول على أسهمها فى البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة الثلاثاء، ولمدة ثلاث جلسات، فى إطار عملية نقل الأسهم وتغيير الأسماء اللازمة لعملية الانقسام الكبرى إلى ثلاثة كيانات.

وخاطبت بايونيرز القابضة إدارة البورصة المصرية، فى 28 سبتمبر الماضى، لإيقاف التداول اختياريًّا اعتبارًا من 5 أكتوبر، ولمدة ثلاث جلسات أو لحين صدور قرار من اللجنة بقيد الكيانين الجديدين وتخفيض رأسمالها، وتعديل اسمها إلى اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

ونوهت الشركة بأنها ستعتدّ بآخر قائمة للمساهمين حتى نهاية تداولات جلسة الاثنين 4 أكتوبر، باعتباره تاريخ الانقسام الرسمى إلى ثلاث شركات بمساهمين محددين.

وقررت إدارة البورصة المصرية منح إجازة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف التداول الأحد المقبل، وفقًا لإفصاحٍ منشور على شاشة التداول اليوم الثلاثاء.

وشرعت المجموعة، خلال الفترة الماضية، فى عملية الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، وأعلنت الشركة، فى 15 سبتمبر الماضى، إيداع طلب تسجيل الانقسام لدى هيئة الرقابة المالية تمهيدًا لقيد الكيانين الجديدين فى البورصة المصرية.

وقالت، فى إفصاح، للبورصة (15 سبتمبر)، إن طلبها للرقابة تضمّن نقل ملكية الاستثمارات الواردة بمشروع التقسيم إلى الشركتين الجديدتين؛ وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.

ومن المقرر تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (كشركة منقسمة) برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 23 مليار جنيه.

كما سيجرى تسجيل جدوى للتنمية الصناعية (كشركة منقسمة ثانية)، برأسمال مصدر 2 مليار جنيه موزعا على 1.05 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليار جنيه، وفقًا لكتاب بايونيرز المرسل للرقابة المالية، فى وقت سابق.

أخبار البورصة.. إيميرالد للتطوير تعلن تغطية الاكتتاب الخاص للمؤسسات بنسبة 190%

هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية

كما أعلنت شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات تغطية الاكتتاب الخاص للمؤسسات والأفراد المؤهلين بنسبة 190% بسعر 1.28 جنيه للسهم.

وقالت إيميرالد للتطوير، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة، إن عملية التخصيص فى الاكتتاب الخاص تمت بمعرفة مدير الطرح لنحو 29.25 مليون سهم، وسيجرى رد باقى المبالغ للمكتتبين من خلال شركات السمسرة المكتتب فيها.

وتتولى شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية إدارة الطرح، بينما تتولى شركة سيجما لتداول الأوراق المالية مهامّ سمسار الطرح عن الطرف البائع.

كما تتولى إيجى تريند للاستشارات المالية مهامّ المستشار المالى المستقل، كما يتولى مكتب حسني عبد العزيز أحمد المستشار القانونى للطرح.

وحصلت الشركة، فى 27 سبتمبر الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة طرح 10.59% من أسهمها فى البورصة المصرية عبر طرح ثانوى (عام وخاص) فى السوق.

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسة المحددة وفقًا للمادة (9)، من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

وأعلنت الشركة، فى وقت لاحق، فتح باب الاكتتاب العام للأفراد فى البورصة لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من غدٍ الأربعاء 6 أكتوبر، وتنتهى 12 من الشهر نفسه (يوافق الثلاثاء)، كما أعلنت باقى التفاصيل فى نشرة طرح المنشورة فى جريدتى المال والبورصة بتاريخ 28 سبتمبر الماضى.