أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين و الأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 11187 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.33% عند 2904 نقطة، واستقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى 3910 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 سهمًا من إجمالي 193 سهمًا متداولًا، بينما هبط 81، وبقي 30 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..سوديك تفصح عن تقدم الدار الإماراتية بعرض الاستحواذ

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عند تقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض شراء رسمى للاستحواذ على غالبية أسهمها لدى هيئة الرقابة المالية وجاري دراسته.

وقالت الرقابة المالية في إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا العرض جرى تقديمه من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد .

ويستهدف العرض المودع صباح الثلاثاء، شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

ووافقت هيئة “الرقابة المالية” في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

وبررت شركة الدار العقارية طلب المهلة بظروف استكمال الفحص النافي للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية في 25 يوليو الماضي.

وتلقت سوديك في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم (أقل جنيه على المودع حديثا).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين (لم تسمهم ساعتها).

أخبار البورصة المصرية..سوديك توقع عقد شراكة جديد لتطوير 280 فدانا بالساحل الشمالى

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

كما أفصحت (سوديك) فى بيان منفصل عن توقيع عقد شراكة جديد لتطوير 280 فدانا مملوكة لمجموعة مساهمين فى الساحل الشمالى، نظير مبلغ مالى يستحق على مدى 12 عامًا.

وقالت سوديك، إن العقد جرى توقيعه من خلال شركة طابروك للتعمير( التابعة ) مع اتحاد ملاك شاهين، يمثلهم الحسن طارق سالم.

ويختص العقد بالمشاركة فى تطوير قطعة الأرض المشار إليها مقابل حصول الملاك على 2.7 مليار جنيه، تسدد على مدار 12 عامًا إضافة إلى نسبة من الإيرادات النقدية الناتجة عن المشروعات التى ستقام على الأرض (15% دون حد أدنى مضمون).

وتقع قطعة الأرض بالكيلو 92 بطريق مرسى مطروح الإسكندرية على بعد 8 كيلومترات شرق مشروع مملوك لسوديك (Caesar).

ومن المقرر أن يحل عقد الشراكة المشار إليه محل عقدين آخرين سبق توقيعهما فى مارس 2018، بخصوص تطوير قطعة أرض بمساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالى (جرى الإفصاح عنهما للبورصة بتاريخ 11 مارس 2018).

وحصلت شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية (التابعة لسوديك) فى مطلع سبتمبر الجارى على موافقة جهاز مدينة الشيخ زايد لشراء 123 فدانا جديدا بجوار مشروع قائم بقيمة 1.24 مليار جنيه تقريبا.

أخبار البورصة..سبيد ميديكال تشترى 1.2 مليون سهم خزينة بسعر 1.93 جنيه للسهم

سبيد-ميديكال

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن تنفيذ رابع عملية شراء لنحو 1.2 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطتها لشراء كمية ضخمة خلال شهر.

وقالت سبيد ميديكال في بيان مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة اليوم الإثنين، إن عملية الشراء جرت بجلسة الإثنين بسعر 1.93 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن تلك الكمية تمثل 0.11% من رأس المال.

ونفذت الشركة أول عملية بجلسة الإثنين الماضي على كمية ضخمة بلغت 8.1 مليون سهم خزينة تمثل 0.73% من رأس المال بسعر أعلى قليلا 1.86 جنيه للسهم.

كما نفذت ثاني عملية شراء بجلسة الثلاثاء الماضي لنحو 1.9 مليون سهم خزينة بالبورصة بسعر 1.81 جنيه للسهم ، ثم نفذت عملية ثالثة بجلسة الخميس لعدد 1.8 مليون سهم بسعر 1.89 جنيه للسهم.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وسيجرى تمويل عمليات الشراء من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.