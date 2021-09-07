أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 631 مليون جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.23% عند 11013 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.24% عند 2836 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.86% مسجلًا 3825 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 115 سهمًا من إجمالي 196 سهمًا متداولًا، بينما هبط 49، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تشتري 8.1 مليون سهم خزينة بسعر 1.86 جنيه

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، تنفيذ أول عملية شراء لنحو 8.1 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية، فى إطار خطتها لشراء كمية ضخمة خلال شهر.

وقالت “سبيد ميديكال”، فى بيان مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة، إن عملية الشراء جرت بجلسة الاثنين بسعر 1.86 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن تلك الكمية تمثل 0.73% من رأس المال.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة؛ لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهامّ سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الحالي.

وسيجري تمويل عمليات الشراء من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة ببيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميًّا.

ولجأت عشرات الشركات المُدرَجة فى البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضى بكَميات كبيرة فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية لهم فى مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال فى أغلب دول العالم.

وأصبحت الشركات المُدرَجة- بعد هذا التسهيلات- غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق لشراء أسهم الخزينة، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي تتعاقد على مشروعات فى سيناء بقيمة 1.15 مليار جنيه

أحمد السويدي

كما أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدين لإنشاء ثلاثة مشروعات كهربائية في وسط وشمال سيناء، بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت السويدي إليكتريك، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، إن هذا العقد جرى توقيعه بتاريخ 7 سبتمبر الحالي مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجرى التوقيع مع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة)، ويختص التعاقد بإنشاء ثلاثة محولات بنظام تسليم المفتاح خلال 16 شهرًا.

وتبلغ قيمة العقد الأول 970 مليون جنيه، ويختص بمحولين من النوع المعزول بالغاز، بينما تبلغ قيمة العقد الثانى 180 مليون جنيه، ويختص بإنشاء محول من النوع نفسه، وفقًا للإفصاح.

أخبار البورصة.. دومتي توقع عقد خطيْ إنتاج جديدين بقيمة 2.5 مليون يورو

كذلك أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، توقيع عقد توريد خطيْ إنتاج جديدين مع شركة AMF الأمريكية، بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليون يورو.

وقالت “دومتي”، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الثلاثاء، إن هذا التعاقد يختص بتوريد مُعدات الخط الربع للمخبوزات، والخط الأول لإنتاج الكرواسون.

وتوقّع محمد الدماطي، العضو المنتدب للشركة، تشغيل الخطوط الجديدة بمنتصف العام المقبل، كما توقّع الوصول إلى اتفاق قريب مع شركة تتراباك للتوسع فى طاقة إنتاج مصنع العصائر.

وقال الدماطي إن شركته نجحت فى تجاوز الظروف الصعبة التى مرّت بالسوق، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تعمل خطوط المخبوزات الثلاثة بطاقة تصل إلى 90%، متوقعًا اكتمالها مع بداية الموسم الدراسي.

وبدأت الشركة تشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الأخير من 2020، وجرى التعاقد على هذا الخط في أغسطس 2019 مع الشركة الأمريكية نفسها، تكلفة مالية بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.







