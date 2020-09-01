أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-9-2020 (انفوجراف)

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وتسجيلها تداولات قياسية على الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة.

بينما هبط مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.96 % إلى 1830 نقطة، وكذلك “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.13 % إلى 2732 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 2.9 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

حركة مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 49 سهمًا من إجمالى 181، بينما هبط 108، وبقى 24 دون تغير.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 5 مليارات جنيه تقريبًا ليغلق عند 625.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 630.8 مليار جنيه بجلسة الاثنين.

فتح قاعة التداول بعد شهور من كورونا

وقررت إدارة البورصة المصرية إعادة فتح قاعة التداول (الكوربية) أمام الأشخاص اعتبارا من جلسة غد الأربعاء الموافق 2 سبتمبر وذلك فى إطار سياسة الدولة للتخفيف من الاجراءات الاحترازية.

وأكدت إدارة البورصة فى بيان على شاشة التداول على ضرورة التزام السماسرة والمتدالون بالإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونبه البيان على كافة شركات السمسرة توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية.

الصعيد للمقاولات تشتري 1.4 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية عدة إفصاحات من شركات مُدرجة، أبرزها إفصاح شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن شراء 1.4 مليون سهم خزينة جديد.

وقالت فى بيان للبورصة إن حجم ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 7.58% من إجمالى الأسهم.

ونفذت الشركة عدة عمليات على ملايين الأسهم خلال الفترة الماضية ،وتخطى ما تم شرائه خلال الأسبوع الماضى 7 ملايين سهم.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لمواجهة تداعيات كورونا.

راميدا تفصح عن صفقة بقيمة 1.6 مليار جنيه

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 405.3 مليون سهم فى شركة “راميدا” للصناعات الدوائية بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

وقالت راميدا فى افصاح مختصر للبورصة إن هذه الصفقة تمت فى إطار عملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى نشرة الطرح دون ذكر تفاصيل أخرى.

وطرحت راميدا فى 2 ديسمبر الماضى 376.6 مليون سهم تمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية .

وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصرية.

وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم.

تراجع إيرادات «بالم هيلز» للتعمير إلى 2 مليار جنيه في 6 أشهر

وأفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن تراجع إيراداتها إلى 2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المالية المجمعة انخفاض تكاليف النشاط إلى 1.2 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكاليف قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت القوائم المرسلة للبورصة المصرية انخفاض صافى الربح إلى 282 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 470.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج المستقلة لشركة بالم هيلز “الأم” تراجع صافى الربح إلى 227 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 291 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 906 ملايين جنيه، خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 906.8 مليون جنيه في 2018.