أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-8-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11143 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.03% عند مستوى 2943 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% مسجلًا 3946 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا ، واتجه العرب للبيع ، بينما اتجه المصريون والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 43 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 121، وبقي 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تنفي إخفاء معلومات عن المتعاملين

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، عدم إخفاء معلومات عن المتعاملين فى البورصة بخصوص صفقة استحواذ (لم تتم) على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية (الشقيقة).

وقالت سبيد ميديكال إن معلومات عدم اتمام صفقة الاستحواذ المشار إليها كانت معلومة أمام جميع المتعاملين بصورة واضحة ، كما صدر عنها أكثر من إفصاح يشير إلى ذلك (بتاريخ 4 و5 أبريل، و23 مايو).

وأضافت الشركة فى بيان للرد على مساهم تقدم بشكوى ضدها : إن هيئة الرقابة المالية اعترضت على تقارير القيمة العادلة للأسهم بعد صدورها بيوم واحد، بما يعنى أن عقد الاستحواذ الموقع أصبح كأن لم يكن.

ووقعت سبيد ميديكال فى 31 مارس الماضى عقد استحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية، ثم كلفت شركة ايجل للاستشارات المالية لعمل دراسة قيمة عادلة للسهمين فى إطار صفقة تبادل أسهم.

ونوهت الشركة إلى أن جميع أعضاء مجلس إدارتها غير ممنوعين من السفر، وأن رئيس مجلس الإدارة فى إجازة سنوية بالولايات المتحدة الأمريكية ويعود فى 31 أغسطس الجاري.

كما أكدت الشركة على تمسكها بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشقيها المدنى والجنائى ضد كل من يمارس أفعال التشهير بغرض التاثير على سمعة الشركة ومساهميها، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. بايونيرز القابضة تقفز بإيراداتها إلى 4.2 مليار جنيه

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

كما أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع إيراداتها إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج بايونيرز القابضة المجمعة ارتفاع تكاليف النشاط إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 800.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة الثلاثاء.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.41 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.76 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 299.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بنحو 271.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 2.04 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بايرادات 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أخبار البورصة.. الحديد والصلب للمحاجر تسجل مبيعات بـ 7.9 مليون جنيه

المحاجر

كذلك أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، (المنقسمة الجديدة)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 7.9 ملايين جنيه خلال شهر يوليو الماضى.

وأظهر إفصاح مرسل من الحديد والصلب إلى البورصة الثلاثاء، بيع 39.7 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال شهر يوليو.

كما باعت الشركة مواد أخرى (خام حديد عالى الباريوم-حجر جيرى أنواع – خردة متنوعة) بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليون جنيه تقريبا.

وسجلت الشركة مبيعات لمواد حجرية بقيمة 5.4 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة 24 يونيو الماضى.

وباعت الشركة 19.2 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 3.3 مليون جنيه خلال شهر مايو، كما باعت مواد أخرى (طفلة خضراء-خردة متنوعة -حجر جيرى- دلوميت 15) بقيمة 2.1 مليون جنيه تقريبا.











