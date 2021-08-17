أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.98% عند 10937 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.2% إلى 2919 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% مسجلًا 3895 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجج أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 198 متداولًا، بينما هبط 80، وبقي 29 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. الإسكندرية للاستثمارات تعلن تنفيذ عرض شرائها ب27.7 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة ، إعلان شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن تنفيذ شركة تايكون القابضة عملية شراء 85% من أسهمها بجلسة الثلاثاء بقيمة إجمالية قدرها 27.7 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر بيان تنفيذ الصفقة المنشور على شاشة التداول بالبورصة، تنفيذ عملية الشراء على الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ والبالغ عددها 4.44 مليون سهم.

وانتهت فترة سريان العرض الأحد الماضى (15 أغسطس) باستجابة 4.44 مليون سهم للعرض بنسبة 84.9% من إجمالى أسهم الإسكندرية للاستثمارات البالغة 5.22 مليون سهم ،وفقا لحسابات” المال”

ووافقت الرقابة المالية فى 29 يوليو الماضى على نشر عرض استحواذ تايكون القابضة بعد زيادة سعره إلى 6.25 جنيه للسهم، وذلك لمدة عشرة أيام عمل ، بدأت أول أغسطس.

وقالت الرقابة فى بيان للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر العرض لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد السعر وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية (تايكون للوساطة فى الأوراق المالية)؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك تقفز بإيراداتها إلى 26 مليار جنيه

السويدى إليكتريك

كما أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 26 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 22.2 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بتكاليف بلغت 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى أرباح المجموعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافى ربح قدره 55.9 مليون جينه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.73 جنيه بنهاية يونيو مقارنة بنصيب بلغ 0.42 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب للشركة، إن نتائج أعمال النصف تأثرت إيجابيا بنمو إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات بنسبة 55.1 % مقارنة بالنصف المقارن من العام السابق.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسلاك والكابلات فى إجمالى إيرادات النصف الأول حوالى 49.3% مقارنة بنسبة بلغت 46.9% خلال الفترة المقارنة من 2020.

أخبار البورصة..عامر جروب تسند إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى ماريوت العالمية

كما أفصحت عامر جروب القابضة، عن إسناد إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى مجموعة ماريوت العالمية المتخصصة فى مجال الإدارة الفندقية.

وقالت عامر جروب، فى بيان للبورصة، إن توقيع التعاقد مع ماريوت العالمية جرى من خلال شركتها التابعة دلمار للتنمية السياحية.

ويتضمن الاتفاق قيام مجموعة ماريوت بإدارة المشروع وفقًا للقواعد العالمية، مع إعادة تسمية المشروع باسم جديد “ماريوت ريزيدنس هليوبوليس”.

ويجرى حاليًّا عمل بعض التعديلات الفنية والهندسية اللازمة على التشيبطات الداخلية والخارجية للمشروع مع بيوت خبرة عالمية ليتلائم مع قواعد مجموعة ماريوت.

ويقع المشروع في شارع الثورة (أحد أهم شوارع مدينة مصر الجديدة)، ويضم مخطط المشروع 1300 وحدة فاخرة، ومن المقرر طرح تلك الوحدات للبيع أمام الجمهور قريبًا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3.5 مليار جنيه، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى منه، خلال أربع سنوات، من خلال شركة دلمار للتنمية السياحية.











