أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.49% عند 10853 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.44% إلى 2866 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% إلى 3845 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 83 سهمًا من إجمالى 196 متداولًا، بينما هبط 87، وبقي 26 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. إيديتا توقع عقد قرض بقيمة 150 مليون جنيه

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وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع عقد قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 150 مليون جنيه مع بنك كريدى أجريكول- مصر.

وقالت إيديتا، فى إفصاح، للبورصة، إن هذا القرض مدته 7 سنوات، ويجرى استخدامه فى تمويل شراء خط إنتاج المخبوزات الجديد المقرر تشغيله خلال الربع الأول من 2022.

واتجهت الشركة للتوسع فى السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

ووقّعت الشركة، فى 20 سبتمبر الماضى، اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى، ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، وتصل نسبة الفائدة عليه إلى 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

كما وقّعت، فى أبريل قبل الماضى، عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول.

أخبار البورصة المصرية.. بنك الكويت الوطني يكلف «برايم كابيتال» بتقييم السهم قبل الشطب

فرع لبنك الكويت الوطنى

كما أعلن بنك الكويت الوطنى- مصر، تكليف شركة برايم كابيتال كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لعملية الشطب الاختيارى من البورصة المصرية.

وقال بنك الكويت الوطنى، فى إفصاح، إن عملية الشطب من البورصة ستستغرق أربعة أشهر تقريبًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العامة لإقرار العملية.

وقال مجلس إدارة البنك، فى وقت سابق، إنه سيبحث الشطب الاختيارى بناء على رغبة المساهمين المالكين لنحو 94% من الأسهم، وسيدعو الجمعية العامة لمناقشة ذلك فى أقرب وقت ممكن.

وأجمع أعضاء المجلس، فى اجتماعه المنعقد 10 أغسطس الحالي، على قرار الشطب وشراء أسهم المتضررين والمعترضين وفقا لنتائج دراسة القيمة العادلة للسهم.

ويعمل الكويت الوطنى- مصر بكل الأعمال المصرفية، من خلال 53 فرعًا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل منظومة التحول الرقمى لعام 2020.

أخبار البورصة.. العقارية للبنوك ترفع دعوى حساب تجاري ضد «ميد بنك»

بنك مصر إيران «ميد بنك»

كذلك أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية، رفع دعوى حساب تجارى بمحكمة الجيزة الابتدائية ضد بنك مصر إيران سابقا (ميد بنك حاليًّا).

وقالت العقارية للبنوك، فى إفصاح مختصر للبورصة، إن هذه الدعوى تحمل رقم 118 لسنة 2021، وجرى تحديد جلسة لنظرها فى 6 سبتمبر المقبل.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى وقت سابق بالزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 6.53 مليون جنيه لصالح ميد بنك فى الدعوى رقم 3113 لسنة 2019 (مستأنفة برقم 707 لسنة 12 ق).

وتشتبك العقارية للبنوك الوطنية فى عدة نزاعات قضائية موازية مع كل من: بنك مصر، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة الصعيد العامة للمقاولات، وجهاز مدينة الشيخ زايد.

وأفصحت الشركة، فى مطلع أغسطس الحالي، عن تأجيل محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قِبل بنك مصر إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وقالت العقارية، فى بيان مختصر، للبورصة آنذاك، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرُها بجلسة 29 يوليو الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل للإعلان بالطلب العارض.











