أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.87% عند 10154 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.49% إلى 2292 نقطة، في حين تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52% إلى 3229 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 16 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 154، وبقي 24 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..التشخيص المتكاملة تحدد مواعيد صرف أول أرباح للمساهمين

الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية، عن بدء صرف أول أرباح نقدية على المساهمين بعد إدارجها فى البورصة المصرية بقيمة 0.048 دولار للسهم وذلك اعتبارا من 29 يوليو الجارى.

وقالت التشخيص المتكاملة القابضة في إفصاح للبورصة، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 8 يوليو الجارى.

وناقشت الجمعية العامة لمساهمى الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.049 دولار للسهم ، ثم جرى تخفيضها قليلا إلى 0.048 دولار للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 339 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس ماضي بنسبة نمو قدرها 230% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم كونستراكشون تفصح عن حجم عقودها الجديدة فى مصر

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تم إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت أوراسكوم عقودا بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، بزيادة قدرها 52 % عن الربع المقارنة من العام السابق 2020.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة إن غالبية العقود الموقعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة ، بينما تختص المشروعات الموقعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات .

وبلغت قيمة المشروعات المجمعة تحت التنفيذ خلال النصف الأول مجمعا حوالى 1.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى قيمتها (بعد إضافة العقود المتراكمة) إلى 5.8 مليار دولار حتى 30 يونيو 2021.

واستحوذت جمهورية مصر العربية على 85% من إجمالى العقود الجديدة التى تم إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة في 26 أبريل الماضي.

أخبار البورصة..رمكو تدرس خطاب نوايا للاستحواذ على «أمبان» التابعة

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

وأفصحت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطاب نوايا من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على شركتها التابعة” أمبان للاستثمارات السياحية.ش.م.م”.

وقالت رمكو فى إفصاح للبورصة، إن مجلس الإدارة تلقى خطاب النوايا ووافق على المضى قدما فى دراسته بجلسته 5 يوليو الجارى. ولم يذكر الإفصاح سعر مبدئى للعرض.

وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبا (99.8%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

وتعمل «رمكو» فى مجال إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى. وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

كما تمتلك، فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.

وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.

وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية. كما يتبعها، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.

ماريدايف تفصح عن عدم اكتمال صفقة بيع بقيمة 48 مليون دولار

ماريدايف

كما أخطرت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية ،إدارة البورصة المصرية، بعدم اكتمال صفقة بيع شركتها التابعة “أوفشور بروجكتس” إلى مجموعة السبيعي القابضة بقيمة 48 مليون دولار.

وقالت ماريدايف، فى إفصاح، للبورصة ، إن الطرفين لم يتمكنا من المضيّ قدمًا فى إكمال الصفقة بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ.

وتلقّت ماريدايف، فى 11 فبراير الماضي، عرضًا رسميًّا مُلزمًا من مجموعة خالد عبد الله السبيعى القابضة للاستحواذ على أوفشور بروجكتس بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة (14 فبراير) على العرض بشكل مبدئي والشروع في مفاوضات أولية مع مجموعة خالد السبيعي القابضة.

ونوهت ماريدايف، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، بأن بقية التفاصيل المتعلقة بالصفقة وطريقة الدفع وتاريخ التنفيذ سيتم الاتفاق عليها فور الحصول على موافقة المساهمين والجهات المختصة.











