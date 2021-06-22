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أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق
رجب عزالدين 6:01 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 6:01 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.44% عند 10206 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.45% إلى 2360 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% إلى 3322 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 86 سهمًا من إجمالى 192 متداولًا، بينما هبط 78، وبقي 28 دون تغير.

الحديد والصلب تفصح عن عرض أوكرانى لإحيائها

الحديد والصلب
الحديد والصلب

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية عن تلقيها عرضا أوكرانيا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات وجار دراسته.

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وأضافت الحديد والصلب فى بيان مختصر للبورصة ، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين،إن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جاد للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.

واعتذرت الحديد والصلب فى 10 مايو الماضى عن استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.

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وقالت الشركة فى إفصاح سابق (21 أبريل ) إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها ،كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.

وانتشرت خلال الشهور الماضية خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.

ليفت سلاب تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 45 مليون جنيه

ليفت سلاب
ليفت-سلاب-مصر

كما أفصحت شركة ليفت سلاب مصر، عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، ببيع حصة أسهم (4.8 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب مصر فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة العمل المشار إليها انخفضت بعد العملية من 15.13% إلى 6.52% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.93 جنيه، ونفذتها شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباطه بأي كيانات مساهمة في الشركة.

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وأفصحت الشركة فى 17 يونيو الجارى، عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، شراء حصة أسهم (6.1 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.92 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد هذه العملية من 14.04 % إلى 15.13 من إجمالى الأسهم.



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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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