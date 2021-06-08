أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.4% عند 9963 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.97 % إلى 2354 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87 % إلى 3291 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 43 سهما من إجمالى 193 متداولًا، بينما هبط 115 وبقى 35 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..الدار الإماراتية تطلب مهلة لتقديم عرض شراء سوديك

وشهدت أخبار البورصة المصرية ، إعلان سوديك عن طلب شركة الدار العقارية الإماراتية مهلة من الرقابة المالية مهلة لمدة شهر لتقديم عرض الشراء الإجبارى عليها.

وتلقت الرقابة المالية طلب المهلة ووافقت على منح الشركة ثلاثين يوم عمل تنتهى 14 يونيو القادم، وبررت الشركة طلبها بظروف استكمال الفحص النافى للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى البورصة المصرية.

وتلقت سوديك فى 14 مارس الماضى، عرض استحواذ مبدئى من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وقال الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

أخبار البورصة المصرية..الإسكندرية للخدمات الطبية تتلقى عرضا معدلا بسعر 49 جنيها للسهم

كما أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية،تلقيها عرضا معدلا للاستحواذ على كامل أسهمها من قبل شركة تى ايه تى للخدمات الطبية (التابعة لها) بسعر 49.04 جنيه للسهم.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية، فى إفصاح، إن بنك أبو ظبى التجارى وقع اتفاق التزام مع شركة تى إيه تى للخدمات الطبية بشرط حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ونص بنك أبو ظبى التجارى فى اتفاقية الالتزام على حقه فى البيع لأى منافس آخر يتقدم بسعر أعلى مما يتقدم به إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف العرض الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى .

كانت شركة تى ايه تى للخدمات الطبية قد تقدمت فى 31 مايو الماضى بعرض شراء ملزم لحصة البنك البالغة 51.54% بسعر 45.53 جنيه (بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه).

وارتفعت قيمة العرض بعد التعديل بنحو 3.5 جنيه إلى 49.04 جنيه للسهم بما يرفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 700 مليون جنيه تقريبا، وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة..بالم هيلز تصدر سندات توريق جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه

ياسين منصور بالم هيلز

كما أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير،عن إصدار سندات توريق جديدة (الإصدار السادس) بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا الإصدار يختص بتوريق عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة جرى تسليمها للعملاء (355 وحدة).

وأصدرت السندات على أربعة شرائح بواسطة ثروة كابيتال، بالمشاركة مع ثلاثة بنوك، هم : بنك مصر، البنك العربى الأفريقى، و البنك الأهلى المتحد، إضافة إلى شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر .

كما قامت شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات بدور وسيط التداول فى السوق الثانوى (لأول مرة) بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعين إلى سوق الاستثمار فى السندات التوريق.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، إن برنامج توريق الوحدات السكنية ساهم- منذ انطلاقه فى 2016 – فى تسريع وتيرة التشييد والبناء بمشروعات الشركة بما أدى إلى التسليم المبكر للعملاء فى كافة المشروعات تقريبا.

بلتون القابضة تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 78.3 مليون جنيه

بلتون القابضة

كذلك أفصحت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام المساهم عبد اللطيف محمود، بتنفيذ عملية شراء لنحو 19.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 78.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد العملية من 0.78 % إلى 5.1 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.03 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على 1.09% من الأسهم.

ويبلغ رأسمال بلتون المالية القابضة 891.3 مليون جنيه موزعا على 445.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.

يشار إلى أن نفس المساهم (عبد اللطيف محجوب ) قد باع 20.8 مليون سهم من حصته فى 3 يونيو الجارى بقيمة إجمالية قدرها 79.8 مليون جنيه .











