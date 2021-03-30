أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود متواضع مضطرب للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على صعود طفيف للغاية 0.01% عند مستوى 10739 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.81% إلى 1987 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37% إلى 2940 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 118 سهمًا من إجمالي 181 متداولًا، بينما هبط 32، وبقي 31 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 655.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 652.5 مليار جنيه بنهاية الاثنين.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم تطلق شركة مدفوعات برأسمال 100 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة أوراسكوم المالية القابضة عن إطلاق شركة جديدة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بالشراكة مع أكسيل Excel برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه.

وقالت أوراسكوم المالية القابضة فى بيان، إن هذه الشركة ستتخصص فى توفير جميع خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية لجميع شرائح المجتمع وستساعد فى تخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات اللانقدية تنفيذاً لاستراتيجية الدولة 2030.

ويبلغ رأسمال المبدئى للشركة الجديدة حوالى 100 مليون جنيه، يتوقع أن تصل إلى نصف مليار جنيه طبقا للخطة التى تستهدف الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

يشار إلى أن أوراسكوم المالية القابضة هى شركة منقسمة عن أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتضم حاليا شركتى بلتون وثروة كابيتال المتخصصتين فى الخدمات المالية غير المصرفية.

أخبار البورصة المصرية..الصندوق السيادي يشارك فى اكتتاب تعليمى بقيمة 250 مليون جنيه

المجموعة المالية هيرميس

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس مشاركة صندوق مصر السيادى فى اكتتاب صندوق التعليم المصرى (المُدار من قِبلها) بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت هيرميس، فى إفصاح، للبورصة،، إن اكتتاب صندوق مصر السيادى استحوذ على غالبية الجولة الثالثة من اكتتاب صندوق التعليم المصرى.

فى سياق متزامن، وقّع الصندوق السيادى اتفاقية مع مجموعة “جيمس مصر للتعليم” لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة، فى إطار خطته لتعظيم أصول الدولة المنقولة إليه.

وتخطط مجموعة “جيمس مصر” لتدشين المدرستين بطاقة استيعابية 2500 طالب لكل منهما على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع.

ودخلت جيمس مصر السوق المحلية منذ عامين، بينما تعمل حول العالم منذ ستين عامًا، ويتجاوز حجم استثمارتها الحالى فى مصر أكثر من 1.6 مليار جنيه.

ويعد اكتتاب مصر السيادى فى صندوق التعليم واتفاقه مع مجموعة جيمس مصر أول استثمار له فى قطاع التعليم المصرى.

أخبار البورصة..فوري تقفز بأرباحها إلى 186 مليون جنيه خلال 2020

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع صافى أرباحها إلى 186.2 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 102.9 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت نتائج أعمال فوري المجمعة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 884 مليون جنيه خلال 2019.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 566.6 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بتكاليف قدرها 425.2 مليون جنيه خلال 2019 ،وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة .

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.23 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.13 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحها إلى 145.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 76.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أصول للوساطة توقع مذكرة تأجير تمويلي بقيمة 350 مليون جنيه

نشاط شركات التأجير التمويلي

كما أعلنت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إديليس للتأجير التمويلي التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى؛ للحصول على تمويل تأجيرى بقيمة 350 مليون جنيه.

وقالت أصول للوساطة، فى إفصاح، للبورصة، إن مبلغ التمويل سيستخدم فى إعادة تمويل عملائها بنظام الشراء بآلية التخصيم، فى خطوة غير مسبوقة فى السوق المصرية.

وتابعت الشركة أن هذه المذكرة وُقّعت بشكل سريع بغرض الاستفادة من بعض الآليات المستحدَثة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأقرّت “الرقابة المالية” آلية الشراء بالتخصيم بقرار رقم 25 صادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، وهى آلية جديدة من نوعها ستعطى دفعة لنشاط شركات السمسرة والأوراق المالية، وفقًا للشركة.











