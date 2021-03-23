أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء ، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها ، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.63% عند 10471 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.1% إلى 1822 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.72% إلى 2739 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء ، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 23 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 137، وبقي 31 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 7.6 مليار جنيه، ليصل إلى 633.6 مليار جنيه مقابل 641.2 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تتشاور مع مصنعي السجائر الإلكترونية

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة الشرقية للدخان عن تشاوره مع مصنعى السجائر الإلكترونية لطرحها فى الأسواق بعد الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وأضافت الشرقية للدخان فى إفصاح للبورصة، إن دراسته لإنتاج السجائر الإلكترونية تأتى فى إطار استراتيجية البحث عن بدائل أقل خطورة من السجائر التقليدية.

وتستعد الشركة لطرح مزايدة لانتاج السجائر( تشمل الإلكترونية)، وأصدرت هيئة التنمية الصناعية كراسة شروط المزايدة الأحد الماضى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى، إن أحد شروط الكراسة إتاحة الخيار للجمعية العامة للشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، دون تحملها جزءا من تكلفة الرخصة.

كما تضمنت الكراسة شرطا متعلقا بعدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، بما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وعلمت «المال» من مصادر قريبة الصلة أن مجموعة إماراتية أبدت اهتماما بالتقدم لمزايدة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التى أعلنت عنها الشركة.

أخبار البورصة المصرية.. بلتون تكلف فخرى عبدالنور برئاستها خلفا لنجل ساويرس

كما أعلنت بلتون المالية القابضة عن تعيين منير أمين فخرى عبد النور، بمنصب الرئيس غير التنفيذى للشركة خلفا لنجل نجيب ساويرس ( أنسى).

ووافق مجلس بلتون القابضة على تعيين عضوين مستقلين جديدين بمجلس الإدارة هما (أمير فاروق فؤاد مشرقى-علاء محمد العفيفى).

كما قبل المجلس تعيين باسم محمد يوسف بعضوية مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة بناء على ترشحيها.

وقبل المجلس بجلسته المنعقدة الثلاثاء( 23 مارس) استقالة كلا من أنسى نجيب ساويرس من منصب الرئيس غير التنفيذى، وكذلك إيهاب صالح ،وماجد سوريا من عضوية المجلس .

أخبار البورصة.. دايس للملابس تكلف مستشارا ماليا لدراسة السهم

دايس للملابس

وأفصحت شركة دايس للملابس الجاهزة عن تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقررت الرقابة المالية إعادة التداول على سهم دايس للملابس الجاهزة اعتبارا من منتصف جلسة الثلاثاء، وذلك بعد إعلان الشركة عن تكليف المستشار المالى المستقل.

ونفت الشركة فى وقت سابق وجود أحداث جوهرية غير معلنة، ردا على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية ووقف السهم عن التداول.

واستفسرت الرقابة المالية فى (16 مارس الماضى) عن عدة أمور تتعلق بالفروع الجديدة للشركة وأحوال شركتها التابعة (الإسكندرية للملابس الجاهزة)، وآخر تطورات صفقة كايرو قطن.

وقالت دايس إن شركة الإسكندرية جرى شراؤها من البنك التجارى الدولى عام 2015، وكانت مثقلة بالخسائر ثم تحسن أدائها خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ ،وفقا لإفصاح تفصيلى نشر على شاشة التداول اليوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لصفقة كايرو قطن سنتر،فقد جرى سداد 80 مليون جنيه من أصل عملية شراء أصوله البالغة 120 مليون جنيه، ومن المقرر سداد القيمة المتبقية وفقا لحالة السيولة والنقدية بالشركة.

المصرية العقارية تحصل على حكم استئناف اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه

محكمة مصرية

كذلك أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن صدرو حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح، إن هذه الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجرى احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميا. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول النزاع.

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

أخبار البورصة.. الإسماعيلية الجديدة تفصح عن عملية بقيمة 83.1 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب ببيع 2.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 83.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الإسماعيلية الجديدة، فى إفصاح ، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 12.4 % إلى 6.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 38.7 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط العميل المشار إليه، بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 2.4% من الأسهم، وكذلك أخ شقيق (عبد اللطيف محمود) يستحوذ على 2.5% من الأسهم.