أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.28% عند 11190 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.4% إلى 2092 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.84% إلى 3083 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 29 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 126، وبقي 33 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 3.8 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

أخبار البورصة المصرية.. تنفيذ عرض استحواذ سي آي كابيتال بقيمة 3 مليارات جنيه

بنك مصر

وشهدت أخبار جلسة البورصة المصرية تنفيذ بنك مصر عملية شراء غالبية أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة، بقيمة إجمالية قدرها 3.06 مليار جنيه تقريبًا، بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وقالت إدارة البورصة إن بنك مصر نفذ عملية الشراء على 652.8 مليون سهم تمثل معظم الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ، وفقًا لإفادة مختصرة منشورة على شاشة التداول، اليوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالى الكميات المستجيبة للعرض 720.8 مليون سهم بنهاية فترة سريان الشراء (الخميس 11 مارس )، وهى كَمية أعلى مما طلبه بنك مصر.

وتقدَّم بنك مصر بعرض استحواذ كامل على “سي آى كابيتال” فى 11 فبراير الماضى، ووافقت هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان العرض لمدة شهر؛ بدأت 11 فبراير، وانتهت 11 مارس الحالي.

واستهدف العرض شراء 652.8 مليون سهم كحدٍّ أقصى لاستكمال حصة البنك- كأكبر مساهم- إلى 90%، أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ51% كحدٍّ أدنى.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم للتنمية تسجل مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه

الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة

وأفصحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن ارتفاع مبيعاتها إلى 5 مليارات جنيه، خلال عام 2020، مقارنة بـ4.7 مليار جنيه، خلال العام السابق 2019.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع تكاليف الشركة إلى 3.9 مليار جنيه، خلال 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 3.6 مليار جنيه، خلال 2019.

وتراجع صافى الربح السنوى المجمع للشركة إلى 532.1 مليون جنيه، خلال 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 678.6 مليون جنيه، خلال 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم انخفاض صافى الربح إلى 403.8 مليون جنيه، خلال 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 634 مليون جنيه، خلال العام السابق.

أخبار البورصة.. العربية للأصول توافق على بيع أرض بالمنيا بقيمة 104 ملايين جنيه

العربية لإدارة وتطوير الأصول

كما أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول موافقة مجلس الإدارة على عرض لشراء قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 104.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت العربية لإدارة الأصول إن موافقة المجلس تمت بالإجماع بجلسة 15 مارس الحالي، وتم تفويض الرئيس فى صياغة وتوقيع العقد تمهيدًا لعرضه على عمومية المساهمين.

وتلقّت الشركة، فى 11 مارس الحالي، عرضًا من عدة أفراد مستثمرين لشراء قطعة أرض المنيا المشار إليها بمحافظة المنيا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا العرض قُدم من ثلاثة مستثمرين يضمّون اثنين من الأشقاء (محمد وأحمد) فولي فؤاد حسن، إضافة إلى محمد يحيى شحاتة زايد.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 58 ألف متر تحت العجز والزيادة، وتقع بمدينة سمالوط في محافظة المنيا، وبلغ متوسط سعر العرض المقدم 1800 جنيه للمتر المربع.

ونوهت الشركة وقتها بأنها ستعرض الأمر في أول اجتماع لمجلس الإدارة، (15 مارس)؛ لمناقشة الاستمرار فيه من عدمه، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للمساهمين.

المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة جديدة بـ40.6 مليون جنيه

كما أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود، بشراء حصة جديدة من الأسهم (2.73 سهم) بقيمة إجمالية قدرها 40.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية، فى إفصاح، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 8.97% إلى 14.54%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.86 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.. ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة (شركات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.







