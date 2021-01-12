أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-1-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز افصاحات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 11339 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.65% إلى 2204 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% إلى 3194 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.66 مليار جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 73 سهمًا من إجمالي 190 متداولًا، بينما هبط 79، وبقي 38 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. حديد عز تشتري 245 ألف سهم خزينة جديد

حديد عز

وشهدت أخبار البورصة المصرية،إفصاح شركة حديد عز عن تنفيذ عملية شراء جديد لنحو 245 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

ووافق مجلس حديد عز فى 4 يناير الجارى على شراء أسهم خزينة فى البورصة المصرية بحد أقصى 1% من رأسمال الحالى بما يعادل مليون سهم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عمليات الشراء سيتم تمويلها ذاتيا من مصادر السيولة المتاحة للشركة.

وحددت الشركة خمسة أيام لشراء هذه الكمية تبدأ 10 يناير الجارى وتنتهى 14 من نفس الشهر، وينفذ العمليات شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ونفذت حديد عز أولى عمليات الشراء بجلسة الأحد الماضى على نحو 300 ألف سهم خزينة ،وأصبح مجموع ما اشترته حتى الآن 545 ألف سهم.

أخبار البورصة المصرية.. بنك البركة يؤكد التزامه بقرار المركزي عدم توزيع أرباح

كما أعلن بنك البركة مصر عن التزامه بقرار المركزى المصرى الخاص بعدم إجراء توزيعات أرباح على المساهمين تحسبا لتداعيات جائحة كورونا.

وقال بنك البركة فى إفصاح مرسل للبورصة، إن قرار المركزى يشمل أرباح عام 2020 والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين،لكنه لا يشمل توزيعات العاملين ومكآفات مجلس الإدارة.

ويهدف قرار البنك المركزى إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار تفشى جائحة كورونا .

وقال المركزى فى بيان عممه على البنوك إن هذا القرار اتخذ بهدف التحوط من أى تداعيات يمكن أن تؤثرعلى سلامة النظام النقدى والمصرفى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لإنتهاء الجائحة ومدى تأثيرها الاقتصادى.

أخبار البورصة..ليفت سلاب تدعو المساهمين لمناقشة تجزئة الأسهم

ليفت-سلاب-مصر

كما أعلنت شركة ليفت سلاب مصر عن دعوة المساهمين لاجتماع جمعية عامة يوم السبت الموافق 6 فبراير القادم لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 25 قرشا.

وقالت ليفت سلاب مصر فى إفصاح للبورصة، إن العمومية ستنظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.

وأشارت إلى أن كل مساهم حائز على عشرة أسهم له الحق فى حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو النيابة.

ونشرت الشركة إخطارا بتفاصيل دعوة العمومية فى العدد الورقى لجريدة المال اليوم الثلاثاء 12 يناير ومن المقرر نشر إخطار ثانى بعدد 19 يناير القادم.

ووافق مجلس إدارة ليفت سلاب فى 10 يناير الجارى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشا للسهم بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

