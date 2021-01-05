أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-1-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء ، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين وقيم تداولات على الأسهم بلغت 1.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 10829 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.11% إلى 2141 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14 % إلى 3101 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 73 سهما من إجمالي 184 متداولًا، بينما هبط 67، وبقي 44 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية: إجازة الخميس بمناسبة عيد الميلاد

البورصة المصرية

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل اعتبار من الأحد القادم.

وقررت البنك المركزى المصرى منذ ساعات اعتبار الخميس الموافق 7 يناير إجازة رسمية لكافة البنوك العاملة فى مصر.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اعتبار نفس اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعلن وزير القوى العاملة عن إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

أخبار البورصة المصرية.. حديد عز توافق على شراء أسهم خزينة بنسبة 1% من رأس المال

حديد عز

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة حديد عز عن موافقة مجلس إدارتها على شراء أسهم خزينة فى البورصة المصرية بحد أقصى 1% من رأسمال الحالى.

وقالت شركة حديد عز فى إفصاح للبورصة، إن عمليات الشراء سيتم تمويلها ذاتيا من مصادر السيولة المتاحة للشركة.

وفوضت الشركة العضو المنتدب أو من يفوضه فى تحديد أسعار الشراء وفترة الشراء فى حدود السيولة المتاحة.

وفى سياق متصل، وافقت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية (التابعة) على شراء 190 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية.

وقالت العز الدخيلة للصلب فى إفصاح مواز إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد خلال ستة أشهر تبدأ من 5 يناير الجارى وتنتهى 5 يوليو القادم.

وأضافت الشركة أن هدفها من عمليات الشراء، تحسين أداء السهم المتداول فى البورصة، مشيرة إلى أن التمويل سيكون ذاتيا.

ومن المقرر أن تقوم شركة نعيم للوساطة المالية بتنفيذ عمليات الشراء لنصف الكمية (97.5 ألف سهم)، بينما تقوم شركة هيرميس للوساطة بتنفيذ النصف الآخر.

أخبار البورصة.. باكين تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم

كما أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم يتم صرفها على قسطين متساويين.

وقالت باكين فى إفصاح للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع ينتهى بنهاية جلسة 24 يناير الجارى.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة نصف جنيه اعتبارا من 27 يناير الجارى ،كما سيصرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 29 إبريل القادم.

ويبلغ رأسمال باكين الحالى 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 44.63 %، برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 12.99%، بنك مصر بنسبة 12.81%.

كما تستحوذ شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعى على 7.7% ، إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على حصص أقل من 5% من الأسهم الحرة للتداول ، وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 12 اكتوبر الماضى.