أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-11-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز اعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات على الأسهم بلغت 1.8 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.6% ليصل إلى 10943 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25% إلى 2040 نقاط، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% إلى 2983 نقطة.

A Flourish chart

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.8 مليار جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 90 ، وبقي 40 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك تتعاقد على توريدعدادات ذكية بقيمة 1.4 مليار جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية ،إعلان شركة السويدى إليكتريك عن تعاقدها على توريد وتركيب 500 ألف عداد ذكى لصالح شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 1.41 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت السويدى إليكتريك فى إفصاح للبورصة، إن هذا التعاقد تم بالتحالف مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

ويشمل التعاقد قيام شركة السويدى بأعمال التصميم والتوريد والتركيب لكل مكونات المشروع فى غضون 910 أيام من تاريخ استلام أول دفعة نقدية (سنتين ونصف تقريبا).

وتقول السويدى إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحديث البنية التحتية للكهرباء على مستوى الجمهورية، للحد من ظاهرة سرقة التيار، بما يسهم فى تقليص الفقد وتحسين أداء الشبكة ككل.

أخبار البورصة المصرية..الحديد والصلب تؤسس شركة للمحاجر برأسمال 195 مليون جنيه

المحاجر

كما أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية عن تأسيس شركة مستقلة لنشاط المحاجر والمناجم برأسمال مصدر قدره 195.3 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة الانقسام المقترحة إلى شركتين.

وقالت الحديد والصلب فى إفصاح، إن الشركة الجديدة المنقسمة سيتم قيد أسهمها فى البوصة المصرية بعد التأشير فى السجل التجارى.

ووافق المجلس بجلسته المنعقد 29 نوفمبر الجارى على تفويض رئيس الشركة فى المضى قدما بإجراءات التقسيم ومخاطبة الرقابة المالية واسيتفاء إجراءات الانقسام.

واطلع المجلس على القوائم المالية الافتراضية عن ثلاث سنوات ماضية أعدت فى إطار خطة الانقسام المقترحة.

أخبار البورصة..بنك القاهرة يتقدم بمستندات تجزئة 1.31 مليار سهم

بنك القاهرة

وقالت إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين إن بنك القاهرة تقدم إليها بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيه إلى 2 جنيه للسهم، وجارٍ دراستها وفحصها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.

كما تقدم بنك القاهرة إلى البورصة بمستندات تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى الخاص بمركز البنك الرئيسى ومحله القانونى.

ويبلغ رأسمال البنك 5.25 مليار جنيه، موزعا على 2.62 (بعد التجزئة) بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم (كان قبل ذلك 1.31 مليار سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات).

وأخطر البنك البورصة المصرية فى فبراير الماضى بزيادة رأس المال المصدر بنحو 3 مليارات جنيه ليرتفع من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه.

وزعت الزيادة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم مسددة نقدا بشهادة إيداع بنكية دون أعمال حقوق الأولوية وفقا للإفصاح سابق منشور بتاريخ 11 فبراير الماضى.

الصعيد للمقاولات تتعاقد على أعمال بمحافظة قنا بقيمة 190 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كما أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن تعاقدها أعمال بقيمة 190 مليون جنيه بمحافظة قنا فى صعيد مصر.

وقالت الصعيد العامة للمقاولات فى إفصاح، إن هذا العقد يختص بمشروع عمارات بمدينة قناة الجديدة، مشيرة إلى أنها حصلت عليه بطريقة الإسناد دون ذكر تفاصيل أخرى.

ودخلت الصعيد فى عملية مبادلة أسهم ضخمة مع شركة بايونيرز القابضة يونيو الماضى فى إطار صفقة شملت خمس شركات مدرجة.

وجرت المبادلة على 126.2 مليون سهم من أسهم الصعيد العامة للمقاولات بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 50.9%.