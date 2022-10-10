أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 10-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم التداولات 1.15 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.08% عند 9948 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.04% ليسجل 2185 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.05% عند مستوى 3123 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.15 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 43 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 71، وبقي 79 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. ابن سينا فارما تشتري 500 ألف سهم خزينة

ابن سينا فارما

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة ابن سينا فارما تنفيذ عملية شراء 400 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة دعم سعر السهم المتداول بالسوق.

وقالت ابن سينا فارما، فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بالسعر المتداول نفسه للسهم وقت عملية الشراء.

وأقرّ مجلس إدارة الشركة، فى مطلع يونيو الماضى، خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة لا تتجاوز 10% من الأسهم؛ بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة بالسوق.

ونوّهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة.

وأقرّت الشركة، فى مارس 2021، خطة مماثلة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحدٍّ أقصى)؛ بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة بالبورصة، فى إطار تداعيات جائحة كورونا.

أخبار البورصة المصرية… بالم هيلز تشتري 240 ألف سهم خزينة لدعم الورقة المتداولة

بالم هيلز

كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير شراء 240 ألف سهم خزينة من سوق التداول، فى إطار خطة لدعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

وقالت بالم هيلز للتعمير، في بيان مختصر مرسل للبورصة، الاثنين، إن عملية الشراء جرت بالسعر المتداول بجلسة الأمس وقت الشراء.

وأقرّ مجلس إدارة الشركة، فى 16 أغسطس الماضى، خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة تعادل 5% من إجمالي الأسهم، في إطار الإجراءات الاستثنائية الممنوحة للشركات المُدرجة لدعم أسهمها بالسوق.

وأعلنت الشركة، فى يناير 2021، خطة مماثلة استهدفت 62.3 مليون سهم خزينة كحدٍّ أقصى بهدف دعم الورقة المالية المتداولة في البورصة، كما أعلنت خطة شبيهة في بداية جائحة كورونا (مارس 2020).

وغالبًا ما تتخلص الشركات من أسهم الخزينة عبر إعادة بيعها في السوق مرة أخرى خلال مُدَد زمنية محدودة، أو تلجأ إلى وسيلة الإعدام عبر تخفيض رأس المال المصدر بما يعادل قيمة أسهم الخزينة المراد التخلص منها.

وحصلت بالم هيلز، في 26 سبتمبر الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات إعدام 39 مليون سهم خزينة اشترتها خلال الفترة الماضية.

أخبار البورصة… القاهرة للاستثمار توزع أرباحًا على المساهمين بقيمة 0.21 جنيه للسهم

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

كذلك أفصحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.21 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 26 أكتوبر الحالي.

وقالت القاهرة للاستثمار، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (26) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 23 أكتوبر الحالي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.46 مليار جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية مايو الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت النتائج المجمعة، المرسلة للبورصة 21 يونيو الماضى، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 597 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 456.7 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

كما كشفت النتائج تراجع صافي الربح المجمع إلى 441 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافي ربح قدره 458.2 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما ارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفّض) من الأرباح المجمعة بشكل طفيف إلى 0.62 جنيه بنهاية مايو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.61 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.