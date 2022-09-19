أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 19-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، فى إشارة إلى التعافى السريع من هبوط الأمس الحاد.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.93% عند 9854 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 2.95%، ليسجل 2177 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.38% مسجلًا 3109 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 829 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء ، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 111 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 18، وبقي 64 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..الإمارات القابضة ترفع سعر شراء الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه

الإسكندرية للخدمات الطبية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة الإمارات القابضة رفع سعر الاستحواذ المقدم على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه للسهم.

وتقدمت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة اليوم الإثنين بطلب تعديل سعر العرض المقدم على أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية إلى هيئة الرقابة المالية وجارى دراسته ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة.

وطالبت هيئة الرقابية المالية شركة الإمارات القابضة (شركة شخص واحد ذ.م.م ) باستيفاء كافة المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبي فى مصر، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن عرض الشراء.

وتقدمت الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة فى ( 6 يونيو 2021) بعرض شراء رسمي على كامل أسهمها بسعر مغرى ساعتها يبلغ 47.98 جنيه للسهم بفارق 9.5 جنيه عن العروض المنافسة آنذاك.

ويرتفع السعر الجديد عن القديم بواقع 0.64 جنيه، كما يزيد عن عرض تواصل هولدنجز السعودية (المنافس) بواقع 1.02جنيه للسهم، ويستهدف عرض الشركة الإماراتية الاستحواذ الكامل على أسهم الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

أخبار البورصة المصرية..ابن سينا فارما تشترى 1.4 مليون سهم خزينة لدعم الورقة المالية

ابن سينا فارما

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما ، عن تنفيذ عملية شراء 1.4 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

وقالت ابن سينا فارما فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بجلسة الأمس بنفس السعر المتداول لللسهم وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى مطلع يونيو الماضى خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة لا تتجاوز 10% من الأسهم بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.

ونوهت الشركة إلى أن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة.

وأقرت الشركة فى مارس 2021 خطة مماثلة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة فى إطار تداعيات جائحة كورونا.

أخبار البورصة..راميدا تشتري 400 ألف سهم خزينة بسعر الجلسة

شركة راميدا للأدوية

كذلك أفصحت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية شراء 400 ألف سهم خزينة في البورصة المصرية في إطار خطة دعم سعر السهم المتداول في السوق.

وقالت راميدا للصناعات الدوائية في بيان مختصر مرسل للبورصة، إن عملية الشراء جرت بجلسة الأمس بنفس السعر المتداول لللسهم وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة في 4 سبتمبر الماضي خطة لشراء أسهم خزينة (في حدود 10%) من سوق التداول الحر بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستجري ابتداء من 6 سبتمبر الجارى وحتى 6 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ عبر إحدى شركات السمسرة العاملة فى السوق.