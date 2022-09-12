أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10434 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.09%، ليسجل 2290 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.1% مسجلًا 3279 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 81، وبقي 56 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. القلعة للاستشارات تودع 18.5 مليون دولار لدى محكمة مصرية

رئيس القلعة

وشهدت أخبار البورصة قيام شركة القلعة للاستشارات المالية يإيداع مبلغ يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة مصرية، فى إطار متطلبات نزاع قضائى ممتد منذ عام مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت القلعة للاستشارات، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن هذا المبلغ تم إيداعه لدى خزينة محكمة الدقي لحين الفصل النهائى فى قضايا شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل هذا المبلغ كامل قيمة الشيكات المقدمة من رجل الأعمال على بن حسن آل دايخ إلى هيئة المحكمة. ونوهت القلعة إلى رفعها عدد من القضايا المدنية والجنائية بشأن هذا النزاع فى الفترة الماضية.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمًا غيابيًّا على د. أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة فى 23 مايو 2021 فى دعوى شيك بدون رصيد مرفوعة من على دايخ، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وتعرَّض رئيس المجلس للمنع من السفر آنذاك إلى رحلة عمل لدى إحدى شركات القلعة التابعة في السودان، وتم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر، بسبب هذا الحكم الغيابي.

وأعلنت القلعة، فى 19 أغسطس 2021، التصالح فى دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار مرفوعة من رجل الأعمال على حسن دايخ، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

أخبار البورصة المصرية.. المصريين للإسكان تدعو المساهمين لمناقشة الاندماج الكبير مع 5 شركات عقارية

كما أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير دعوة المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية (الأربعاء 5 أكتوبر المقبل) لمناقشة خطة الاندماج الكبرى مع 5 شركات عقارية شقيقة.

وحصلت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فى وقت سابق (8 سبتمبر الحالي)، على موافقة هيئة الرقابة المالية، للشروع في إجراءات أكبر عملية اندماج في البورصة مع 5 شركات عقارية.

وأعلنت الشركة في (6 سبتمبر الحالي) تفاصيل صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة، أبرزهم أودن للاستثمار والتنمية، أودن للاستثمار والتسويق العقارى.

وتضم عملية الاندماج ثلاث شركات أخرى هي: إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.

ومن المقر أن تجرى عملية الإندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة)، والشركات الخمس الأخرى (المدمجة)، على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.

أخبار البورصة.. التشخيص المتكاملة تسجل إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه فى 6 أشهر

هند-الشربيني-الرئيس-التنفيذى-لشركة-التشخيص-المتكاملة-القابضة–IDH-

كذلك أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، انخفاض إيراداتها إلى 1.9 مليار جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول المنتهى مارس الماضي، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المجمعة، المرسلة للبورصة الاثنين، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 987.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 439 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بصافى ربح بلغ 668 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.7 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.08 جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وفسرت د. هند الشربيني، الرئيس التنفيذى للشركة، تراجع الإيرادات خلال الربع الثانى والنصف الأول من 2022 إلى انخفاض إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة بمصر وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعارها للأسباب نفسها.

وأشادت الشربيني بالأداء المالى والتشغيلى لخدمات الشركة بشكل عام فى ظل محيط من التحديات الواسعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وفقًا لإفصاح تفسيري مرسل للبورصة، الاثنين.