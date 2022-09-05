أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.81% عند 10177 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.06%، ليسجل 2233 نقطة،

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.08% مسجلًا 3204 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 102 سهم من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 25، وبقي 68 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. التوفيق للتأجير تدعو المساهمين للاكتتاب في 150 مليون جنيه

طارق فهمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ورئيس الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، (4 سبتمبر الحالي) دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه تقريبًا.

وفوَّضت عمومية التوفيق للتأجير التمويلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعلان دعوة قدامى المساهمين وتحديد مواعيد فتح وإغلاق الاكتتاب فى البورصة المصرية.

ومن المقرر أن تتواصل الشركة مع عدة جهات مختصة لإتمام إجراءات الاكتتاب، الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إضافة إلى إدارة البورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة مطلع أغسطس الماضى، على زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 150 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين، على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة.

وقالت التوفيق للتأجير، فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه الزيادة سيجري تمويلها نقدًا (و- أو) عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي فى 31 مارس 2022.

ويبلغ رأسمال المصدر الحالى 287.3 مليون جنيه من المقرر ارتفاعه إلى 473.3 مليون جنيه، بعد الزيادة التي سيجري توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، سيجري الاكتتاب عليها في حدود نسبة كل مساهم. (من المقرر أيضا زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون إلى مليار جنيه).

أخبار البورصة المصرية… راميدا تقر خطة لشراء أسهم خزينة من السوق خلال 3 أشهر

شركة راميدا للأدوية

كما أعلنت لعاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا، بجلسته المنعقدة 4 سبتمبر الحالي، إقرار مجلس الإدارة خطة لشراء أسهم خزينة (في حدود 10%) من سوق التداول الحر بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر.

وقالت راميدا للصناعات الدوائية، في إفصاح مرسل للبورصة الاثنين، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستجري ابتداء من 6 سبتمبر الحالي، وحتى 6 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تختار الشركة إحدى شركات السمسرة للقيام بدور سمسار الشراء، على أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإفصاح.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا، فى إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

أخبار البورصة.. إم بي للهندسة تترقب الحصول على رخصة تشغيل «شاحن للمركبات الكهربائية»

كذلك أفصحت شركة إم بي للهندسة إنها ما زالت تترقب الحصول على رخصة تشغيل شركتها التابعة “شاحن للمركبات الكهربائية” من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من (إم بي للهندسة) للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن آخر تطورات الحصول على رخصة الشركة التابعة المعلن عن تقديمها منذ شهور.

ونوهت الشركة بأنها تقدمت بالفعل بالرخص التشغيلية للشركة مستوفية متطلبات وإجراءات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجارى انتظار الموافقة على إصدار الرخصة.

وتقدمت شركة شاحن، فى مارس الماضى، بطلب للحصول على رخصة تشغيل محطات شحن سيارات كهربائية فى مصر ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريح 2 مارس 2022.

واستوفت الشركة المتطلبات التنظيمية التى وضعتها وزارة الكهرباء للشركات الراغبة فى دخول المجال (من بينها ألا يقلّ رأس المال المصدر للشركة عن 10 ملايين جنيه).